L'appuntamento di Carl: il vedovo di Up ha una seconda occasione per l'amore nel trailer del corto Pixar

Carl Fredricksen, il burbero e solitario vedovo di Up, sta per fare ritorno nel corto Pixar Animation Studios L'appuntamento di Carl, che accompagnerà l'uscita nei cinema di Elemental, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, nelle sale italiane dal 21 giugno.

Il trailer del cortometraggio Disney/Pixar vede il ritorno di Carl - che ha riflettuto sulla sua vita con l'amore defunto Ellie in un commovente montaggio mostrato in Up - e del suo adorabile cane Dug mentre il vedovo intraprende una nuova avventura nel nome dell'amore.

"Piaccio a Miss Meyer e vuole uscire per un appuntamento", dice Carl a Dug nel trailer, proclamando in seguito: "Non so come si fa!"

Carl viene mostrato mentre tenta di prepararsi per il suo appuntamento raccogliendo freneticamente fiori dal suo giardino, mentre Dug ammette di non trovare queste moanovre divertenti.

Pixar: i migliori film dello studio di Lasseter

Il ritorno di Carl

L'appuntamento di Carl mostra l'anziano mentre "accetta con riluttanza di uscire con un'amica, ma non ha idea di come funzionino gli appuntamenti di questi tempi. Il fedele amico Dug interviene per calmare il suo nervosismo e offrire alcuni consigli collaudati per fare amicizia - se sei un cane".

Il corto contiene per l'ultima volta la voce della leggenda di Hollywood Ed Asner nei panni di Carl, ruolo già rivestito nel film premio Oscar del 2009 Up e nella serie originale Disney+ del 2021 Dug Days. Ed Asner è morto nell'agosto 2021 a 91 anni.