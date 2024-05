Uomini e donne, una coppia del Trono Over litiga in un bar: l'indiscrezione

Oggi va in onda l'ultima puntata di Uomini e donne, la stagione del dating show di Maria De Filippi termina con un colpo di scena, due protagonisti del Trono Over decideranno di lasciare il programma insieme, nonostante tutto lo scetticismo che li circonda. Ebbene proprio loro sono stati i protagonisti della scenata riportata da alcuni fan.

Come anticipato alcune settimane fa, il Trono Classico ieri ha regalato agli spettatori la scelta di Daniele Paudice, il ragazzo ha lasciato il programma con Gaia, una delle due ragazze rimaste sul parterre a corteggiarlo, la seconda era Marika. Nella stessa registrazione, Cristiano Lo Zupone ed Asmaa erano usciti insieme dal programma. Ebbene proprio questa coppia è stata beccata a litigare in un bar.

Cristiano del Trono Over

La segnalazione è arrivata all'esperta di gossip Deianira Marzano che l'ha condivisa nelle sue storie di Instagram. "Ciao Deia, ho avvistato Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone (Uomini e Donne) ieri a Ravenna con il figlio di lei. Sono ai ferri corti, sono stati due ore a discutere animatamente al bar". Alla richiesta di una foto la follower, che ha preferito mantenere l'anonimato, ha risposto "Purtroppo non ho foto perché erano seduti accanto a me, bar Mowgli, Ravenna. Erano davanti al figlio a discutere come i pazzi".

Asma sarebbe già ai ferri corti con Cristiano

La coppia non ha mai convinto il pubblico che segue il programma, i due sono stati aspramente criticati anche dai due opinionisti del dating show. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno sempre diffidato delle reali intenzioni di Cristiano, accusato di essere troppo 'farfallone'. In una delle ultime puntate si è scoperto che mentre frequentava Giulia, mandava messaggi a Jessica e aveva avuto un incontro segreto con Serena, con la quale si era anche scambiato un bacio.