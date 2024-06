Uomini e Donne, due protagonisti del programma si sono detti addio: la dichiarazione ufficiale

La coppia di Uomini e donne che ha deciso di interrompere la frequentazione è quella composta da Milena Parisi e Mario Verona. Anche durante le ultime settimane del programma di Maria De Filippi, i due sembravano piuttosto distanti: lei chiedeva un impegno che lui non sembrava pronto a offrire.

Mario Verona e Milena Parisi di Uomini e donne hanno smesso di frequentarsi

La dama e il cavaliere si sono conosciuti sul parterre del dating show. La donna chiese di partecipare al programma proprio per conoscere il catanese d'origine ma trapiantato da anni a Carrara. Il calciatore, ha giocato nella San Marco, è stato uno dei cavalieri più corteggiati della stagione, sono tantissime le donne che hanno scritto al programma chiedendo di frequentarlo. Marip, però, ha ricevuto anche qualche due di picche, ad esempio si era proposto ad Asmaa Fares, che lo rifiutò per la differenza di età: tre anni.

Dopo la fine del programma, Mario e Milena avevano parlato della loro frequentazione con due lunghi post su Instagram. Sembrava chiaro a tutti che la loro relazione era ai titoli di coda. Ora è arrivata la conferma grazie ad un box di domande aperto da Milena su Instagram. "Sono single" ha risposto la donna alla domanda "Con Mario? Un amico in più". "Sì, sono single. Felicemente non lo so. Chi ammette di essere felicemente single è solo un ipocrita, ci si auto-convince per tutelarsi", ha aggiunto la donna.

Mario e Milena nello studio di Uomini e donne

Milena, comunque, ha assicurato che crederà all'amore fino all'ultimo dei suoi giorni, aggiungendo che questa esperienza le sarà utile perché, in genere, i suoi errori le sono sempre serviti per affrontare meglio il prossimo. La donna è diventata madre a 21 anni, una scelta che rivendica perché oggi vede troppa superficialità negli uomini che sembrano tutti spaventati dalla paternità : "Se non fossi diventata mamma così giovane, sicuramente oggi avrei avuto difficoltà a trovare un uomo con le pal.e, come il padre dei miei figli", ha concluso Milena Parisi.