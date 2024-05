"La mia scelta sei tu", Daniele Paudice lascia lo studio di Uomini e donne con la corteggiatrice

Oggi è andata in onda la scelta di Daniele Paudice, in studio erano rimaste Marika e Gaia Gigli.

Anche il Trono Classico di Daniele Paudice si è concluso con una scelta coronata dalla classica pioggia di rose che ha accompagnato il bacio al centro dello studio tra il tronista e la corteggiatrice con cui ha deciso di lasciare il programma: Gaia Gigli.

Il Trono Classico di Daniele

Il percorso di Daniele all'interno di Uomini e donne è iniziato subito dopo la scelta di Brando Ephrikian, il tronista ha avuto poche settimane per decidere, per questo ha iniziato a eliminare subito una serie di corteggiatrici, con modi che a volte non sono piaciuti al pubblico ma che sono serviti a snellire il suo Trono.

Daniele e Gaia al centro dello studio

Alla fine sul parterre sono rimaste solo due ragazze: Gaia Gigli e Marika, e oggi è arrivato il momento in cui Daniele ha preso la decisione finale. Nella prima parte del programma sono state mandate le clip delle ultime esterne del tronista con le sue corteggiatrici, girate nella stessa location ma in momenti diversi, in modo che le due ragazze non si incrociassero. Daniele ha scritto alle corteggiatrici una lettera in cui, a prescindere dalla sua decisione, le ha ringraziate per aver condiviso con lui questo intenso periodo della sua vita.

Nell'ultima parte del programma, Daniele ha chiamato in studio prima Marika. "Anche se comunque sei entrata in corsa, mi hai fatto subito capire che ti volevi mettere in gioco e mi hai fatto capire i miei limiti, che a volte non mi spiego - ha detto Daniele - non ti ho detto le cose che provavo e sentivo. Però è difficile. Ho pensato a noi fuori, come tu hai detto che avevi paura che fossi la scelta per ripiego. Non sei la mia scelta per ripiego, non sei la mia scelta perchè dall'altra parte provo qualcosa di più forte. Però ti ringrazio".

Subito dopo è entrata Gaia, quando la ragazza, visibilmente emozionata, si è accomodata sulla sedia è iniziato il discorso di Daniele. "Sei stata la prima ad esporti nonostante che la tua vita non sia semplice. Poi hai iniziato a fare la pensante, e lì mi hai spaventato molto, mi sono allontanato - ha continuato Daniele Paudice - da qui magari non uscirò con la fidanzata della mia vita, ma uscirò con una persona che io ho voglia di conoscere. Mi dispiace....ma tu sei la mia scelta". Subito Gaia si è alzata per baciarlo.