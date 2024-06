Uomini e Donne e Grande Fratello: ex corteggiatore ed ex gieffina si sono fidanzati

Un inaspettato crossover ha coinvolto due protagonisti dei popolari programmi di Canale 5: Andrea Foriglio, sceso sul parterre di Uomini e donne per corteggiare Nicole Santinelli e Guendalina Canessa, conosciuta al grande pubblico per aver partecipato all'edizione 2007 del reality show, si stanno frequentando, come ha svelato l'esperto di gossip Amedeo Venza.

La nascita della nuova coppia VIP: Guendalina Canessa e Andrea Foriglio

L'indiscrezione, che ha incuriosito i numerosi fan del dating show e del reality, è stata raccontata nei particolari dall'influencer nelle sue storie di Instagram. Venza ha raccontato che i protagonisti di questa nuova love story si sono conosciuti durante una vacanza e che da allora hanno iniziato a frequentarsi fino a fidanzarsi ufficialmente.

"E' nata una bellissima coppia! Guendalina Canessa e Andrea Foriglio stanno insieme! Lei la conosciamo tutti, è la più chic della tv, lui lo abbiamo conosciuto durante Uomini e Donne ma è un osteopata dei vip e non solo. Super affermato in campo professionale ha anche pubblicato il suo primo libro lo scorso anno!", si legge su Instagram.

Un primo piano di Guendalina Canessa

E ancora: "I due si sono conosciuti poco tempo fa durante la vacanza a Sharm!! Da lì non si sono più mollati! Dopo diversi messaggi e lunghe telefonate lui l'ha invitata a cena a Roma e le ha fatto una romanticissima proposta di fidanzamento! Tanti auguri a questa bellissima coppia!".

Andrea Foriglio, che ha corteggiato Nicole Santinelli a Uomini e Donne 2023, è originario di Roma e autore di un libro. Dalle sue pagine Instagram si vede che tra i suoi pazienti ci sono, Massimo Ferrero, Paolo Ruffini, Clementino, Raffaella Mennoia, Elettra Lamborghini e Antonella Elia. La tronista alla fine del suo percorso gli preferì Carlo Alberto Mancini.

Guendalina Canessa è un'influencer e imprenditrice terza classificata del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi e vinto da Milo Coretti. Dopo il reality è stata opinionista di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel 2010 ha sposato l'ex tronista Daniele Interrante, i due hanno avuto una figlia, Chloe, nata nel 2012. La relazione è finita perchè lui l'avrebbe tradita con Francesca De Andrè.