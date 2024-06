Uomini e donne,dal Trono Classico al grande schermo: ecco chi debutterà nelle sale cinematografiche

L'ultima stagione di Uomini e donne è stata caratterizzata dal Trono Classico di Brando Ephrikian, autore di una scelta lunga e tormentata che alla fine lo ha portato ad optare per la corteggiatrice napoletana Raffaella Scuotto. La relazione tra i due continua a gonfie vele nonostante la distanza, lui è di Treviso. L'ex tronista oggi ha annunciato ai suoi follower il suo debutto cinematografico con il passaggio dal piccolo al grande schermo.

Come vedere Brando Ephrikian di Uomini e donne al cinema

La rivelazione è stata accolta con entusiasmo dai numerosi fan del ragazzo che, durante tutto il suo percorso nel dating show di Canale 5 si è fatto apprezzare per i suoi modi garbati. La stessa Maria De Filippi raccontò che l'estate precedente lei era andata a trovare Rudy Zerbi in un albergo riminese e il tronista, che lavorava nella stessa struttura, non si era avvicinato alla conduttrice per non disturbarla, nonostante si fossero incontrati numerose volte durante i provini.

Oggi il trevigiano ha spiegato che il 14 giugno uscirà Inveniam Viam, il cortometraggio completamente in lingua inglese a cui ha partecipato. Brando da bambino, ha vissuto a Miami e parla molto bene l'inglese. Il titolo del film richiama una frase attribuita ad Annibale, il celebre condottiero cartaginese passato alla storia per aver attraversato le Alpi con un esercito con al seguito numerosi elefanti.

Brando sul Trono di Uomini e donne

"Ciao ragazzuoli buon pomeriggio, come state? Allora ho una news flash importantissima da darvi. Non so se vi ricordate qualche settimana fa stavo registrando delle scene per un cortometraggio che stavo girando. Bene, è uscita la data della prima, è uscita anche la locandina, tra l'altro è molto bella con tutti i dettagli che adesso vi metterò nella prossima storia. Nulla, sono molto contento", ha raccontato

"Allora non è lungo come un film, chiaramente essendo un cortometraggio, è recitato in inglese ed è la prima volta che mi cimento in una cosa del genere. Però sono contento. Purtroppo però non potrò esserci personalmente perchè è il giorno prima della data di rientro della vacanza con la zia. Vi dovete registrare, se avete piacere e occasione andateci e poi mi fate sapere", ha concluso Brando Ephrikian