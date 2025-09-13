Uomini e Donne, Tina Cipollari criticata da Cristina Plevani: “Fa body shaming”

Parole al veleno contro l'opinionista più famosa e amata della tv. La Plevani non risparmia critiche e difende l'amico Mario Adinolfi dopo il botta e risposta con Tina.

Manca poco al ritorno di Uomini e Donne, previsto per lunedì 22 settembre, ma già si respira aria di polemica. Questa volta al centro dell'attenzione non ci sono dame o cavalieri, bensì la regina indiscussa del programma, Tina Cipollari, tirata in ballo da Cristina Plevani durante un'intervista a Casa Lollo, il format social di Lorenzo Pugnaloni.

La vincitrice del primo Grande Fratello, reduce dall'Isola dei Famosi, dove ha replicato la vittoria, non ha usato giri di parole: "Tina a Uomini e Donne è trash, va bene, funziona in quel contesto. Ma alcune sue esternazioni non mi piacciono, soprattutto quando si sfiora il body shaming, come quando si criticano, anche per gioco, le donne o gli uomini che sono nel parterre. Le preferisco Gianni", ha detto senza peli sulla lingua.

A spingerla a intervenire è stato anche il rapporto di amicizia nato all'Isola con Mario Adinolfi, protagonista di un botta e risposta proprio con la Cipollari. Lui, sempre a Casa Lollo, aveva confessato di sognare un ruolo come seconda voce maschile accanto a Gianni Sperti, sulla falsariga di Tinì Cansino.

Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi

"Io non starei in silenzio come fa Tinì per gran parte delle puntate. Qualcosina in più la direi, a me scapperebbe sicuramente", aveva dichiarato l'ex naufrago. La replica di Tina? Lapidaria: "No grazie, siamo al completo". La risposta non è piaciuta ad Adinolfi, che poco dopo ha commentato a Fanpage.

Intervistato dal portale ha detto: "È normale che voglia blindare la sua posizione. Tranquilla Tina, il tuo regno del trash non te lo tocca nessuno". E ora arriva pure la Plevani a difenderlo: "Mario non le toglierebbe nulla, anzi, forse abbasserebbe la cresta a qualcuno".

Insomma, tra stoccate e frecciatine social, la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi non è ancora iniziata sul piccolo schermo, anche se giovedì c'è stata la terza registrazione, ma promette già scintille. E chissà se Tina, come suo solito, deciderà di rispondere con la sua proverbiale ironia o se preferirà ignorare la polemica.