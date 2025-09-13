Uomini e Donne, Tina Cipollari criticata da Cristina Plevani: “Fa body shaming”

Manca poco al ritorno di Uomini e Donne, previsto per lunedì 22 settembre, ma già si respira aria di polemica. Questa volta al centro dell'attenzione non ci sono dame o cavalieri, bensì la regina indiscussa del programma, Tina Cipollari, tirata in ballo da Cristina Plevani durante un'intervista a Casa Lollo, il format social di Lorenzo Pugnaloni.
La vincitrice del primo Grande Fratello, reduce dall'Isola dei Famosi, dove ha replicato la vittoria, non ha usato giri di parole: "Tina a Uomini e Donne è trash, va bene, funziona in quel contesto. Ma alcune sue esternazioni non mi piacciono, soprattutto quando si sfiora il body shaming, come quando si criticano, anche per gioco, le donne o gli uomini che sono nel parterre. Le preferisco Gianni", ha detto senza peli sulla lingua.
A spingerla a intervenire è stato anche il rapporto di amicizia nato all'Isola con Mario Adinolfi, protagonista di un botta e risposta proprio con la Cipollari. Lui, sempre a Casa Lollo, aveva confessato di sognare un ruolo come seconda voce maschile accanto a Gianni Sperti, sulla falsariga di Tinì Cansino.
"Io non starei in silenzio come fa Tinì per gran parte delle puntate. Qualcosina in più la direi, a me scapperebbe sicuramente", aveva dichiarato l'ex naufrago. La replica di Tina? Lapidaria: "No grazie, siamo al completo". La risposta non è piaciuta ad Adinolfi, che poco dopo ha commentato a Fanpage.
Intervistato dal portale ha detto: "È normale che voglia blindare la sua posizione. Tranquilla Tina, il tuo regno del trash non te lo tocca nessuno". E ora arriva pure la Plevani a difenderlo: "Mario non le toglierebbe nulla, anzi, forse abbasserebbe la cresta a qualcuno".
Insomma, tra stoccate e frecciatine social, la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi non è ancora iniziata sul piccolo schermo, anche se giovedì c'è stata la terza registrazione, ma promette già scintille. E chissà se Tina, come suo solito, deciderà di rispondere con la sua proverbiale ironia o se preferirà ignorare la polemica.