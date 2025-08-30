I programmi TV dell'autunno 2025: quando ripartono Rai, Mediaset e le altre reti? La guida alle date di inizio

Basta repliche e fondi di magazzino. La tv generalista è pronta a ricominciare dopo mesi di vacanze forzate, con tutti i big di nuovo in onda.

"L'estate sta finendo", cantavano i Righeira, "e le repliche tv se ne vanno", potremmo aggiungere, perché la nuova stagione televisiva 2025 è ufficialmente alle porte. Da lunedì 1 settembre si riaccenderanno telecamere in diretta, torneranno a riempirsi studi e non pochi volti noti da mesi in vacanza saranno nuovamente chiamati ad informare e intrattenere quel pubblico nazionale che mai del tutto ha abbandonato la tv generalista.

E a dimostrarlo sono stati alcuni programmi che hanno letteralmente sbancato l'Auditel estivo, come Temptation Island e La Ruota della Fortuna su Canale5. Ma quando ricominceranno concretamente i principali programmi di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove*? Pur mancando alcune date ufficiali abbiamo provato a fare il punto della situazione, in modo tale che tutti voi possiate sapere dove e quando ritrovare i vostri show preferiti.

Stefano De Martino e Affari Tuoi aprono l'autunno di Rai 1

Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

Partendo dal day-time, l'8 settembre riprende vita Unomattina News con Tiberio Timperi seguito da Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, a cui seguiranno Storie Italiane con Eleonora Daniele e È Sempre Mezzogiorno! con Antonella Clerici.

Poche ore dopo, a partire dalle 14:00, confermato La volta buona con Caterina Balivo, seguito dal punto fermo de La Vita in Diretta con Alberto Matano. Curiosa la scelta Rai di lasciare libero per una settimana e senza concorrenza alcuna il nuovo competitor Dentro la Notizia, su Canale5. La nuova edizione di Domenica In ancora una volta targata Mara Venier diverrà invece realtà il 21 settembre.

Stefano De Martino e Affari Tuoi sfideranno Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna a partire dal prossimo 2 settembre.

Le prime serate: Ballando con le stelle compie 20 anni

Per quanto riguarda le prime serate, il 12 e 13 settembre Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno i tradizionali TIM Music Awards, con Conti al fianco di Fiorella Mannoia nello speciale Pino è - Il viaggio del musicante, dedicato alla memoria di Pino Daniele, in onda il 20 settembre.

Venerdì 26 settembre torna Tale e Quale Show, sempre con Carlo Conti, mentre il giorno dopo, sabato 27 settembre, andrà in scena la 20esima edizione di Ballando con le Stelle firmata Milly Carlucci e impreziosita da un cast monster. Per The Voice Senior dovremo aspettare il 14 novembre, con Lo Zecchino d'oro in onda dal 28 al 30 novembre.

Le fiction: dicembre sarà il mese di Sandokan con Can Yaman

Can Yaman in una prima immagine di Sandokan

Sul fronte fiction, sarà Balene, dal 21 settembre per quattro settimane, ad inaugurare la stagione di Rai1, seguita il 22 settembre dalla prima delle tre serate di Noi del Rione Sanità. Il 2 ottobre parte la 3a stagione di Blanca, mentre il 6 ritorna Makari con la 4a stagione.

Il 19 ottobre via libera a La Ricetta della Felicità con Cristiana Capotondi, con il 20 novembre data d'inizio dell'attesissima 3a stagione di Un Professore. Il 24 novembre andrà in onda la 3a stagione di Il Commissario Ricciardi, con il 1° dicembre sugli scudi grazie all'arrivo della serie kolossal Sandokan.

Da Belve ai The Jackal, l'autunno caldo di Rai 2

The Jackal al Comicon 2023 per Pesci Piccoli, la serie realizzata per Prime Video

Criticato in lungo e in largo, il 14 settembre Pierluigi Diaco sbarca in prime time con BellaMa' di sera, dopo il via del tradizionale format pomeridiano che tornerà in onda l'8 settembre. Elettra Lamborghini prenderà il posto di Max Giusti con la nuova edizione di Boss in Incognito, la cui data di messa in onda non è stata ancora ufficializzata, con Teo Mammucari di nuovo mattatore con Lo Spaesato nel mese di ottobre.

Tra le novità di settembre spicca Freeze con Rocío Muñoz Morales e Nicola Savino, mentre dal 15 settembre torna I lunatici con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Per rivedere Francesca Fagnani con Belve e Belve Crime dovremo aspettare ottobre. A novembre ci sarà spazio anche per i The Jackal con Gli scatenati.

Rai 3 riporta in TV Report e Splendida Cornice

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli conduce il programma di RaiTre

Il fenomeno Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli ripartirà con la nuova stagione il 10 settembre, anticipato il 7 settembre da PresaDiretta con Riccardo Iacona. Per rivedere Report con Sigfrido Ranucci bisognerà attendere il 26 ottobre, mentre il 22 settembre Massimo Giletti tornerà in onda con Lo Stato delle Cose.

Splendida Cornice con Geppi Cucciari riprenderà forma giovedì 16 ottobre alle ore 21:20, anticipato da FarWest con Salvo Sottile a partire dal 3 ottobre e da Attenti al libro con Francesca Fialdini dal 9 ottobre.

A dividersi il sabato saranno Mario Tozzi dal 20 settembre alle 21:20 con Sapiens - Un solo pianeta, Sabrina Giannini dal 22 novembre con Indovina Chi Viene a Cena e Massimiliano Ossini dal 27 dicembre con La città Ideale.

A novembre, il 4 per la precisione, torna anche Amore Criminale con Veronica Pivetti, senza dimenticare la fiction Kabul con Gianmarco Saurino in onda per 3 venerdì a partire dal 12 settembre. Ciliegina sulla torta Un Posto al Sole, che dal 2026 avrà il premio EGOT Whoopi Goldberg come guest star per celebrare i trent'anni della serie.

Retequattro punta su Bianca Berlinguer e Gianluigi Nuzzi

Locandina di Quarto Grado

Fuori dal Coro di Mario Giordano saluta la serata del mercoledì per far sua la domenica, a partire dal 7 settembre, in cui dovrà scontrarsi contro Fabio Fazio. Aspettando l'access con 4 di Sera, Paolo Del Debbio torna in onda l'11 settembre con Dritto e Rovescio mentre Gianluigi Nuzzi ha fatto suo il pomeriggio di Canale 5 con Dentro la Notizia in onda dal 1 settembre, senza dimenticare il suo Quarto Grado pronto a tornare in prima serata il 12 settembre.

Bianca Berlinguer sarà di nuovo in onda con È Sempre Cartabianca dal 2 settembre, con Tommaso Labate* vera novità di stagione di Rete4 con RealPolitik, in onda dal 17 settembre.

Maria De Filippi si fa in quattro nell'autunno di Canale 5

Maria De Filippi

Il 1° settembre sarà ancora Gianluigi Nuzzi ad esordire, questa volta, su Canale5 con Dentro la Notizia, chiamato a sostituire lo storico format Pomeriggio 5, con Forum di ritorno l'8 settembre per celebrare i suoi primi 40 anni di vita. Confermatissima alla conduzione, ovviamente, Barbara Palombelli.

La 30esima edizione di Verissimo con Silvia Toffanin prenderà forma il 13 e 14 settembre, mentre 24 ore dopo, alle 8 del mattino, toccherà alla coppia Francesco Vecchi e Federica Panicucci riprendere le redini di Mattino Cinque News.

Per rivedere Uomini e Donne bisognerà aspettare il 22 settembre, con Maria De Filippi pronta al bis di Amici a partire da domenica 28 settembre e al tris con la nuova edizione di Tu Si Que Vales, chiamata a sfidare nuovamente Ballando con le Stelle.

Il 16 settembre Michelle Hunziker tornerà in onda con Io Canto Family, con Kekko dei Modà, Giusy Ferreri, Sal da Vinci e Serena Brancale come coach. Il 1° settembre toccherà a Paolo Bonolis e Luca Laurenti con la nuova edizione di Avanti un Altro, a sostituire l'edizione estiva di Sarabanda, mentre nell'access prime time La Ruota della Fortuna manterrà per almeno altri due mesi suo il ricco slot dopo l'exploit di luglio e agosto, obbligando Striscia la Notizia a non tornare in onda prima di novembre.

La locandina di Grande Fratello

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura festeggerà 25 anni di vita a partire da lunedì 29 settembre, data di nascita di Silvio Berlusconi, mentre Temptation Island tornerà in onda con lo speciale "E poi... E poi" lunedì 15 o mercoledì 17 settembre, con nuovo appuntamento dedicato alle coppie protagoniste dell'ultima edizione da ascolti record.

Poche novità su Italia 1

Veronica Gentili e Max Angioni

Dopo 5 anni Paolo Ruffini rivede Mediaset grazie a Zelig On, tra fine settembre e ottobre, così come torneranno Le Iene con annesso spin-off Inside. Confermato anche Enrico Papi con Sarabanda Celebrity. Tra le pochissime novità di stagione Blackout con Costanza Calabrese, docufiction di puro crime.

La7 conferma i programmi storici

Locandina di Diego Bianchi

La 12esima stagione di DiMartedì con Giovanni Floris prenderà vita a metà settembre, come tradizione vuole, insieme a Piazzapulita con Corrado Formigli e a Propaganda Live con Diego Bianchi. Ripartiranno anche La Torre di Babele con Corrado Augias, Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo e In Altre Parole con Massimo Gramellini.

Dovrebbe tornare l'8 settembre Otto e Mezzo con Lilli Gruber, così come nel day time si riaccenderanno Omnibus con Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, Coffee Break con Andrea Pancani, L'Aria che Tira con David Parenzo e Tagadà con Tiziana Panella.

Amadeus ci riprova sul Nove

La Corrida di Amadeus

Dopo oltre 4 mesi di stop, la 23esima edizione di Che Tempo che Fa ripartirà a ottobre, tra domenica 5 e domenica 12, mentre Amadeus si appresta a vivere il suo 2° anno Warner dopo le inattese difficoltà vissute nei suoi primi 12 mesi. Archiviato Chissà chi è, non è ancora chiaro quanto andrà avanti l'esperienza estiva di The Cage - Prendi e scappa, mentre è certamente in arrivo una nuova stagione di La Corrida. Tutto tace sull'eventuale bis di Suzuki Music Party dopo la prima e unica edizione del 2024, con nuovi eventuali programmi da sperimentare per l'ex reuccio del Festival di Sanremo.

TV8, Sky e i programmi da seguire in streaming

Giorgia a X Factor 2024

Da giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW ripartirà X Factor con la 19esima edizione ancora una volta condotta da Giorgia, con Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Francesco Gabbani in cabina di giuria.

A seguire Masterchef Italia, in partenza a dicembre. Per la nuova edizione di Pechino Express bisognerà invece aspettare il 2026. Quella 'vecchia' è in chiaro su TV8 dal 29 agosto.

Tutto tace sulla sesta edizione di GialappaShow, sempre su TV8, che potrebbe partire a ottobre come già accaduto con la 2a e con la 4a.

Il 5 settembre su Disney+ partirà la nuova edizione di Italia's Got Talent, con Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano giudici al fianco dei conduttori Aurora e Fru dei The Jackal. La finale sarà per la prima volta trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre.

Dal 4 settembre su Prime Video partirà Holiday Crush, con i The Jackal che direttamente dal loro divano vedranno e commenteranno in maniera schietta e dissacrante la vacanza da sogno di un gruppo di ragazzi. In autunno, sempre su Prime Video, arriverà Roast in Peace, con quattro celebrità "defunte" e sei comici pronti a commemorarle a modo loro.

Per la 2a stagione di Red Carpet - Vip al tappeto ** e LOL 6** bisognerà invece aspettare il 2026.