Uomini e Donne anticipazioni 11 settembre: Flavio fa un regalo ironico a Sara, Cristiana dubita di Jakub

Tensione e sorprese nello studio del dating show: Gemma protagonista, Federico in mezzo a nuove conoscenze e Flavio al centro delle critiche di Sara e Michela

Nello studio di Uomini e Donne è andata in scena la registrazione dell'11 settembre 2025, con protagonisti dame, cavalieri e tronisti tra nuove conoscenze, ironie pungenti e qualche lacrima inaspettata. Maria De Filippi e gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino hanno guidato la puntata ricca di colpi di scena.

Trono Over: Gemma Galgani e le sue pene d'amore

La registrazione, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, si è aperta con la dama torinese, sempre più presa da Mario. Il cavaliere, però, non si limita a frequentare Gemma: è uscito anche con Magda, organizzando un pranzo con la prima e una cena con la seconda. In passato aveva conosciuto anche Miriana, ma ha scelto di concentrarsi solo sulle due dame. Immancabile l'ironia di Tina Cipollari, che non ha risparmiato commenti sulla Galgani.

Federico Mastrostefano

Il cavaliere sta continuando a frequentare più donne contemporaneamente. Attualmente è impegnato a conoscere Rosanna Siino (ex compagna di Giuseppe Molonia), una nuova dama di nome Veronica e Agnese De Pasquale. Le frequentazioni parallele di Federico Mastrostefano promettono di alimentare nuove tensioni e dinamiche nelle prossime puntate.

Gloria Nicoletti

Momento di tensione per la dama, che alla fine della scorsa stagione aveva lasciato il parterre con Guido Ricci. Gloria Nicoletti è scoppiata in lacrime dopo un ballo con Francesco. Durante la danza i due si sarebbero detti qualcosa che non è stato rivelato, ma che ha profondamente ferito Gloria, delusa dal modo in cui il cavaliere si è posto nei suoi confronti.

Trono Classico: Flavio Ubirti

Lo spazio successivo è stato dedicato al tronista. L'ex tentatore ha portato in esterna due corteggiatrici, Sara e Michela. A Sara ha regalato un cuscino e un thermos per il caffè, ironizzando sul fatto che lei lo abbia definito "moscio".

L'uscita tra i due è stata piacevole, ma la ragazza ha ribadito di non percepire abbastanza carattere in Flavio Ubirti, sottolineando di volere qualcosa di più di un bel volto. In studio, Sara ha discusso con le altre corteggiatrici, che l'hanno accusata di usare questa critica come pretesto. Michela, dal canto suo, ha confermato l'impressione del "moscio". Dopo il confronto in studio, Flavio ha ballato proprio con lei.

La tronista Cristiana Anania

Cristiana Anania non si fida di un corteggiatore

La tronista ha organizzato un'esterna al mare con Jakub, tra tuffi e momenti spensierati. Tuttavia, in studio è scoppiata una discussione: Cristiana ha notato alcune storie pubblicate da lui su Instagram che, a suo avviso, sarebbero servite solo ad attirare attenzione, facendole sospettare che fosse lì per visibilità. Jakub ha respinto con decisione l'accusa, ma Cristiana ha ammesso che il suo interesse per lui si è già raffreddato.

La registrazione si è conclusa senza ospiti né presentazioni di nuovi tronisti, ma con dinamiche già incandescenti: Gemma divisa con Mario, Federico conteso da tre dame e Flavio alle prese con le critiche delle corteggiatrici: la nuova stagione di Uomini e Donne promette scintille fin dai primi episodi.