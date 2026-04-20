Uomini e Donne: Elisabetta ha un malore, Sebastiano la soccorre ma chiude con lei

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne andato in onda oggi, lunedì 20 aprile 2026, con la conduzione di Maria De Filippi e la presenza degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. La puntata si è rivelata particolarmente tesa con un ennesimo scontro tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa.

Cinzia e Marco, lo scontro che infiamma lo studio

La prima parte della puntata è stata dedicata a Cinzia Paolini e Marco. Il cavaliere ha raccontato di essere stato a Salerno a casa dalla dama, ma le sue dichiarazioni sono state subito smentite con forza da Cinzia. La Paolini si è detta infastidita dalle affermazioni del cavaliere, sottolineando la propria situazione personale e la difficoltà di gestire certe dinamiche davanti alle telecamere, soprattutto in relazione al figlio. "Perché deve tirare fuori questa cosa inventata?", ha ribadito Cinzia, contestando la versione dei fatti di Marco.

Gli opinionisti mettono in dubbio Cinzia

La reazione della dama non è però passata inosservata in studio. Tinì Cansino ha evidenziato una possibile incoerenza nel comportamento di Cinzia, ricordando come spesso abbia raccontato i suoi incontri con altri cavalieri in hotel. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono mostrati scettici, dichiarando di non credere a un reale interesse della dama nei confronti di Marco.

Tini Cansino

Elisabetta e Sebastiano, un rapporto che si spegne

Spazio poi alla vicenda tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. I due si sono confrontati al centro dello studio, pur non sedendosi uno di fronte all'altra. La dama era con Pietro. Sebastiano invece sta frequentando Simona. Mentre Elisabetta ha deciso di non andare avanti con la sua frequentazione, Mignosa e Simona continuano per ora, a frequentarsi.

Elisabetta Gigante

Dalla vicinanza alla chiusura definitiva

Subito dopo, Elisabetta ha raccontato di un recente malore avuto in trasmissione, episodio durante il quale proprio Sebastiano è intervenuto per aiutarla. Il motivo? Lui sapeva come intervenire in quando Elisabetta aveva avuto lo stesso malore in sua presenza

Nonostante alcuni messaggi scambiati tra i due, che per Elisabetta rappresentavano un possibile nuovo inizio, la realtà si è rivelata diversa. Sebastiano ha infatti chiarito in modo definitivo la sua posizione, affermando che la loro conoscenza è ormai conclusa. Una dichiarazione che ha spento le speranze della dama e segnato la fine del loro percorso.