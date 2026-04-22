Uomini e Donne: Elisabetta e Sebastiano pubblicano la prima foto di coppia

Nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne di martedì 21 aprile, è arrivata una nuova svolta nel Trono Over: Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno deciso di lasciare il programma insieme, pronti a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

La nascita della conoscenza tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa

Fin dai primi incontri nel parterre del Trono Over, tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa è scattata una forte attrazione. Un'intesa immediata che ha acceso le speranze di una possibile relazione, spingendo i due a frequentarsi anche fuori dallo studio. Tuttavia, sin dalle prime fasi della conoscenza sono emerse differenze caratteriali importanti, che hanno reso il percorso tutt'altro che semplice.

Le tensioni e le incomprensioni nel Trono Over

Con il passare delle puntate, il rapporto tra i due ha iniziato a incrinarsi. Sebastiano ha continuato a conoscere altre dame del parterre, mentre Elisabetta si è mostrata sempre più coinvolta emotivamente. Questo atteggiamento differente ha generato tensioni crescenti, sfociate in confronti accesi in studio e in una serie di incomprensioni che hanno reso la relazione sempre più instabile.

Sebastiano Mignosa

La rottura e il successivo riavvicinamento

La situazione è arrivata a una prima rottura ufficiale che sembrava aver chiuso definitivamente ogni possibilità di proseguimento. Ma il colpo di scena è arrivato dopo un episodio delicato: durante un malore di Elisabetta negli studi, Sebastiano le è stato vicino, riaprendo un canale di dialogo tra i due. Un gesto che ha segnato la svolta decisiva nel loro rapporto.

La scelta finale: lasciano insieme Uomini e Donne

Nella registrazione di ieri, Elisabetta e Sebastiano hanno scelto di lasciare insieme Uomini e Donne, ufficializzando la loro decisione anche sui social ancora prima della messa in onda della puntata. Sullo scatto condiviso compare la scritta: "Finalmente Noi", con i due sorridenti e uniti, segno di un nuovo inizio lontano dalle dinamiche del programma.

La reazione di Simona Cannata dopo l'addio

Non è mancata la reazione di Simona Cannata, che circa dieci giorni fa era uscita dal programma proprio con Sebastiano. Attraverso le sue Instagram Stories ha espresso tutto il suo disappunto: "Di tutta questa storia ho solo forte nausea, torno quindi al mio mondo reale, riprendo la mia quotidianità professionale e mi riapproprio della mia vita privata. Il loro mi sembra un circo mediatico che non fa per me. Con preghiera di non essere più contattata." Una chiusura netta che segna definitivamente il suo distacco da questa vicenda.