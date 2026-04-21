Uomini e Donne: Maria De Filippi svela chi Ciro Solimeno preferisce tra Elisa e Martina

Nel confronto tra Elisa e Martina, Maria De Filippi interviene in studio e chiarisce la situazione sentimentale di Ciro, rivelando chi tra le due corteggiatrici è davvero più vicina al suo cuore.

Oggi, martedì 21 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria De Filippi alla conduzione. In studio, come sempre, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, affiancati da Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento il trono di Ciro resta più incerto che mai, mentre nel parterre over le dinamiche continuano a sorprendere.

Trono classico: Ciro diviso tra Elisa e Martina

La puntata si apre con il trono classico e con l'unico tronista rimasto: Ciro Solimeno. Il ragazzo è stato protagonista di due esterne molto intense, a partire dalla sorpresa fatta a Elisa Leonardi.

L'incontro tra i due è stato segnato ancora una volta da tensioni e discussioni, con al centro sempre la rivale Martina Calabrò, che Elisa fatica ad accettare. Tuttavia, nella seconda parte dell'esterna, il clima cambia: torna la complicità e scatta anche un bacio. Un momento romantico che però non convince del tutto Ciro, che si aspettava una reazione più entusiasta alla sua sorpresa da parte della corteggiatrice.

Davide

Il sorpasso di Martina e la reazione di Elisa

In studio arriva il vero colpo di scena. Dopo aver visto anche l'esterna con Martina, Elisa crolla e si mostra quasi in lacrime, convinta di non essere più la preferita. È Maria De Filippi a fare chiarezza: Ciro, parlando con la redazione, aveva inizialmente dichiarato di sentirsi più vicino a Elisa, ma negli ultimi giorni c'è stato un cambio di rotta. Ora è Martina ad aver conquistato il primo posto. Il momento si chiude con il classico ballo tra Ciro e Martina, mentre Elisa lascia lo studio in lacrime. Poco dopo, il tronista decide di seguirla per chiarire, una scena che sa di ennesimo deja-vu.

Marina

Trono Over: Davide chiude con Sabrina

La scorsa settimana, Sabrina Zago e Davide hanno interrotto la loro frequentazione. La dama, dopo essersi sfogata nel post puntata con Domenico e Marta, ha raccontato in studio che il cavaliere, nel giustificare la sua decisione di chiudere il rapporto, avrebbe fornito diverse scuse. Sabrina ha inoltre ricordato un episodio in cui, invitato nella sua camera, Davide non avrebbe mostrato particolare interesse o attenzione nei suoi confronti.

Il bacio di Davide con Cristina e le accuse in studio

A complicare ulteriormente la situazione arriva la conferma dello stesso Davide: negli ultimi giorni è uscito con Cristina C e tra loro c'è stato un bacio. In studio, Sabrina trova il sostegno di Marina, che accusa apertamente il cavaliere di aver preso in giro più dame, da Gemma Galgani fino alla stessa Sabrina: "Da quando sei qui hai interagito con Gemma e l'hai messa da parte, poi sono arrivata io e mi hai messa da parte per una sciocchezza. E adesso per un'altra sciocchezza hai fatto lo stesso con Sabrina".