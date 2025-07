Temptation Island, Sarah svela il tradimento: “Con altri nei parcheggi”. Valerio è una furia e devasta il set

A Temptation Island le emozioni sono sempre forti, ma a volte superano ogni limite, specialmente quando davanti alle telecamere si scopre di essere stati traditi. È quello che è successo a Valerio, protagonista di uno dei momenti più intensi di questa edizione, dopo aver visto un video della fidanzata Sarah che ha lasciato poco spazio ai dubbi.

Il primo a parlare è stato proprio lui, Valerio, in un filmato trasmesso al villaggio delle fidanzate, ha raccontato il momento esatto in cui ha scoperto che la sua compagna chattava con altri ragazzi: "Mi sono allontanato e ho deciso di dedicarmi a me stesso - ha detto - Ho iniziato a farmi meno problemi, in realtà quella che sbagliava era lei. Dopo aver scoperto quella cosa, mi sono distaccato ancora di più. Come pretendi attenzioni se parli con altri?".

Nonostante tutto, Valerio non ha nascosto che i suoi sentimenti per Sarah non si sono spenti del tutto: "Lasciarla sarebbe difficile, non riuscirei a vederla stare male. Però ora penso un po' più a me stesso. Se devo rispondere a una ragazza, mi faccio meno problemi. Mi ha ferito, e io sono vendicativo. Non ho più la certezza di voler passare la vita con lei".

Sarah e Valerio nel video di presentazione

La confessione shock di Sarah: "Mi sono vista con altri nei parcheggi"

Ma il momento più sconvolgente è arrivato quando Valerio ha assistito a un video-confessione della sua fidanzata. Lei, tra le lacrime, ha ammesso: "Le sue mancanze mi hanno fatto soffrire. Mi sono vista con due persone. Una a Roma, l'altra nella mia zona. In posti riservati in alcuni parcheggi, dove nessuno poteva vederci. Quei ragazzi mi facevano sentire bella, capita mi facevano sentire la numero uno, cosa che nella mia relazione non succede".

Il crollo emotivo di Valerio: rabbia e lacrime nel villaggio

La reazione del ragazzo è stata furiosa, quasi incontrollabile. "Me lo immaginavo! Ha aspettato di venire qua per dirmi la verità? Non ha le pal.e! Ha sempre negato, e io più volte le ho chiesto sincerità. E poi sarebbe lei la gelosa? Se me l'avesse detto in faccia l'avrei cacciata di casa avrei fatto il panico. Cosa vuol dire? Che hanno scopa.o in macchina?".

Visibilmente provato, Valerio si è sfogato con gli altri fidanzati, uscendo momentaneamente dal capanno. La produzione lo ha invitato a rientrare, ma lui ha reagito con rabbia e frustrazione: "Se è per me, io non voglio vedere un caz.o. Non me ne frega un caz.o. Mi viene da piangere".

Sarah e il tentatore, l'avvicinamento che ha ferito Valerio

A peggiorare la situazione, ulteriori immagini, fatte vedere durante il falò dei fidanzati, che mostrano il tentatore Salvatore molto vicino a Sarah. I due si confidano, si toccano, parlano a lungo. Lei scoppia in lacrime, confessando una verità ancora più difficile da digerire: "Mi sono scritta con il mio ex mentre stavo con Valerio".

E ancora: "Speravo forse di tornare indietro il sentimento che ho provato per lui è stato grande. Non capisco come una persona sconosciuta possa capire i miei bisogni e Valerio no". A questo punto Valerio si è alzato dal tronco e ha preso a calci le torce che illuminano la spiaggia.