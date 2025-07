Temptation Island: chi è Salvatore Guida, il tentatore che ha fatto vacillare Sarah

La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 10 luglio, ha acceso i riflettori su uno dei tentatori più chiacchierati di questa edizione: Salvatore Guida. È lui la figura che sta mettendo a dura prova la relazione tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, una coppia che dopo cinque anni di fidanzamento si trova di fronte a un bivio inaspettato.

Un avvicinamento pericoloso nel villaggio delle fidanzate

Nel resort calabrese, le dinamiche tra le fidanzate e i tentatori si fanno sempre più intense. Nel secondo appuntamento del programma condotto da Filippo Bisceglie, abbiamo avuto modo di conoscere meglio sia Sarah che Salvatore, e le rivelazioni non sono mancate.

Sarah ha confessato di aver avuto in passato altre frequentazioni durante la sua relazione con Valerio, arrivando persino ad appartarsi con due ragazzi in luoghi isolati per evitare di essere scoperta. Non solo, la ragazza ha anche ammesso di aver chattato con il suo ex, scatenando la furiosa reazione di Valerio, che al falò dei fidanzati ha preso a calci le fiaccole che illuminavano la sabbia, simbolo del suo dolore e della sua rabbia.

Salvatore Guida, tentatore

Chi è Salvatore Guida

Il tentatore che sta scuotendo le fondamenta del rapporto tra Sarah e Valerio è palermitano, ha ventisette anni e si presenta come un ragazzo ambizioso e legato alla famiglia. Nella clip di presentazione su Witty Tv, Salvatore Guida ha raccontato di lavorare attualmente come autista privato per i numerosi turisti che visitano il capoluogo siciliano. Oltre al lavoro, le sue passioni sono le corse e il nuoto in piscina. il tentatore ha anche un fratello e una sorella, segno del forte legame familiare che lo caratterizza.

Con un pizzico di vanità, ha scherzato sui suoi "punti forti" fisici: "Di me stesso mi piacciono le spalle larghe, il viso e i denti dritti: ne vado fiero, ne sono fissatissimo. Sono una persona ambiziosa". Guardando al futuro, Salvatore ha le idee chiare.

"Fra dieci anni mi vedo con una famiglia e un lavoro mio in proprio. Sono molto legato alla mia famiglia, ma sicuramente il mio obiettivo è andar via, non perché sto male, ma perché ho 27 anni, ho bisogno della mia privacy, penso sia arrivato il momento. Il passaggio dall'adolescenza all'uomo penso sia fondamentale". Dalle sue parole traspare un desiderio di indipendenza e di costruzione di qualcosa di proprio.

Una foto di Salvatore Guida condivisa sui social

Futuro da tronista? Il pubblico già lo adora

Insieme a Flavio Ubirti, Salvatore Guida è uno dei tentatori che si è messo maggiormente in mostra in questa edizione. Il suo profilo Instagram, al momento privato, conta poco più di 6000 follower , ma è facile immaginare che questo numero sia destinato a moltiplicarsi se il suo ruolo all'interno del programma di Maria De Filippi continuerà a svilupparsi.

Non è un mistero che per molti partecipanti al reality delle tentazioni, il percorso a Temptation Island possa essere un trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo. E, proprio come per il suo collega Flavio, in molti ipotizzano che nella prossima stagione, il giovane palermitano possa accomodarsi sul trono di Uomini e Donne. Un percorso già intrapreso in passato da numerosi ex protagonisti del reality estivo.

Temptation Island, Simone il terrapiattista confessa di aver tradito Sonia: "Ho concretizzato alcune fantasie"

Sarà davvero così? Solo il tempo e le prossime puntate di Temptation Island potranno svelarci il destino di Salvatore Guida. I presupposti ci sono tutti: ambizione, presenza scenica e un pubblico già curioso di scoprire di più.