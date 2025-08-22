Uomini e Donne: Flavio Ubirti dopo Temptation Island è il primo tronista della nuova stagione

Flavio Ubirti è stato uno dei single più discussi e amati dell'ultima stagione di Temptation Island. Fin dalla prima puntata, il giovane toscano ha acceso la fantasia delle fidanzate e del pubblico del programma, tanto che subito sui social si è ipotizzato che per lui fosse pronta la poltrona del trono di Uomini e Donne Oggi, questa voce ha ricevuto una conferma indiretta attraverso le indiscrezioni di Davide Maggio.

L'ascesa a Temptation Island: momenti più chiacchierati

Durante il programma, il futuro tronista ha fatto parlare di sé anche per il legame con Denise Rossi. Tuttavia, questa connessione non è mai sfociata in nulla di concreto, soprattutto dopo che la ragazza è stata lasciata dal suo fidanzato Marco Rossi al falò di confronto, anche a causa della vicinanza con Flavio. La scelta di Flavio come tentatore non ha sorpreso nessuno, visto che il suo volto era già tra i più quotati della stagione.

L'offerta Mediaset: perché Flavio Ubirti ha lasciato il calcio

A rivelare la partecipazione del giovane al programma Mediaset è stato indirettamente Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio Baldaccio Bruni di Anghiari. Bruni ha confermato che Flavio, portiere della squadra, ha ricevuto un'offerta importante da Mediaset che lo ha costretto a lasciare temporaneamente il calcio.

Flavio Ubirti

"Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un'offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare. Abbiamo provato a parlare con lui, ma non è bastato. L'offerta è davvero importante, quindi non ci resta che rammaricarci: è un contrattempo inatteso per noi."

Chi è il nuovo tronista

Nato a Figline Valdarno (Firenze) il 2 maggio 2001, il tronista ha un passato da calciatore professionista, avendo militato in squadre come Arezzo, Cannara e Baldaccio Bruni. Alto 1,86 m, con un fisico da catalogo e un profilo Instagram che è passato da 7mila a oltre 70mila follower durante la sua esperienza a Temptation Island. Con il passaggio a Uomini e Donne, Flavio Ubirti si prepara quindi a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera televisiva, pronto a conquistare ancora una volta il pubblico e, chissà, trovare l'amore davanti alle telecamere.