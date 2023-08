Uomini e donne, Riccardo Guarnieri non ci sarà: 'Visto con una ragazza'

Nella prossima stagione di Uomini e Donne, dovrebbe essere assente Riccardo Guarnieri. Dietro a questa inattesa evoluzione non vi sono dissidi con Maria De Filippi, bensì un mutamento di ruolo del longevo cavaliere. Secondo alcune segnalazioni, infatti, Riccardo avrebbe avviato una relazione sentimentale: recentemente è stato avvistato con una ragazza al suo fianco.

Le registrazioni delle prime puntate di Uomini e donne sono state caratterizzate dall'assenza di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Mentre il cavaliere campano ha risposto su Instagram a chi ipotizzava un suo allontanamento dal programma, Riccardo fino ad oggi non ha detto nulla.

Secondo alcune segnalazioni arrivate al portale IsaeChia, Riccardo si sarebbe fidanzato e quindi non potrebbe partecipare al dating show. "L'ho visto con una giovane ragazza, erano mano nella mano. Lei è giovane e molto bella, semplice e non appariscente. Ha i capelli lunghi, biondi, e non ha nulla delle altre donne che Riccardo ha frequentato nel programma", ha scritto la fonte del blog.

Una seconda segnalazione supporta la prima indiscrezione: "Sì, è vero, l'ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po' più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l'ho incrociato"