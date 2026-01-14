Uomini e Donne, Raul Dumitras asfalta Martina De Ioannon dopo i video di Ciro Solimeno

Negli ultimi giorni, Uomini e Donne è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica a causa delle rivelazioni di Ciro Solimeno, attuale tronista del dating show di Maria De Filippi. Attraverso due video pubblicati sui profili social ufficiali del programma, Ciro ha deciso di raccontare tutta la verità sui rapporti 'clandestini' avuti con Martina De Ioannon, ex tronista.

La confessione di Ciro: incontri segreti e baci fuori dalle telecamere

Nel primo video, Ciro ammette senza giri di parole di aver frequentato Martina al di fuori delle telecamere mentre era ancora ufficialmente un suo corteggiatore. Una rivelazione pesantissima, considerando che il regolamento di Uomini e Donne vieta qualsiasi contatto privato non autorizzato dalla redazione.

Secondo quanto raccontato dal tronista, il legame con Martina era reale e andava ben oltre il contesto televisivo. I due si sarebbero incontrati più volte in segreto e tra loro ci sarebbero stati anche dei baci. La frequentazione si sarebbe poi interrotta nel momento in cui Michele Longobardi, allora tronista, fu cacciato dal programma per aver contattato alcune corteggiatrici privatamente.

Ciro Solimeno

Le accuse sul silenzio di Martina

Nel secondo video il tono cambia drasticamente e diventa molto più duro. Ciro accusa Martina di essere rimasta comodamente in silenzio mentre lui veniva travolto dalle critiche sui social.

Secondo la sua versione, Martina avrebbe lasciato che fosse lui l'unico a pagare le conseguenze mediatiche della vicenda, pur essendo perfettamente consapevole e parte attiva della frequentazione segreta. "Ho letto sui social vari commenti dove la gente, purtroppo, se la prende solo con me, quando in primis ci tengo a sottolineare che all'interno di questo episodio eravamo in due", ha dichiarato Ciro.

E, riferendosi direttamente al silenzio di Martina, ha aggiunto senza mezzi termini: "Deve metterci la faccia. Sta facendo prendere merda solo a me". Parole forti, che hanno ulteriormente acceso la polemica e diviso il pubblico tra chi difende il tronista e chi continua a puntare il dito solo contro di lui.

Martina De Ioannon

La stoccata di Raul Dumitras: "Io l'avevo capito da tempo"

A commentare la vicenda non poteva mancare l'ex fidanzato di Martina, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island proprio con l'ex tronista. Durante il reality estivo Raul era stato spesso criticato per la sua gelosia, ma oggi sembra prendersi una sorta di rivincita morale.

Rispondendo a una domanda di una follower - "Raul, dicci che hai visto tutto oggi?" - ha replicato con una frase lapidaria: "Voi oggi, io da mo' che l'ho visto." Con poche parole, Raul Dumitras, lancia una frecciata chiarissima: sostiene di aver intuito, a suo dire, la vera natura di Martina molto prima del pubblico e di Ciro. In questo modo si scrolla di dosso l'etichetta di "problematico" che gli era stata affibbiata e lascia intendere che i suoi dubbi fossero tutt'altro che infondati. Oggi osserva la vicenda dall'alto, come chi ha già superato tutto e guarda il tempo fare il suo corso... e dargli ragione.