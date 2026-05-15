Uomini e Donne oggi: Marco assente in studio, Cinzia parla delle presunte minacce

Puntata movimentata di Uomini e Donne: Marco non si presenta in studio e Cinzia interviene raccontando nuovi dettagli sul loro rapporto, tra tensioni e presunte minacce di rivelare dettagli sulla relazione.

Oggi, venerdì 15 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con in studio gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino. Una puntata ricca di confronti accesi, chiarimenti e nuove tensioni tra dame e cavalieri del Trono Over.

Marco Troiani assente in studio dopo la bufera con Cinzia

La puntata si apre con un'assenza pesante: Marco Troiani non si presenta in studio, dopo quanto era successo ieri. A raccontare la situazione è Maria De Filippi, che durante il confronto con Cinzia Paolini, spiega come il cavaliere stia vivendo un momento di forte instabilità emotiva e relazionale. Cinzia, infatti, starebbe valutando se raggiungerlo a Milano, nonostante i dubbi legati al suo comportamento altalenante.

"Secondo Cinzia, Marco ha un comportamento molto discontinuo. Dichiara un grande amore, ma poi si infuria e tra virgolette la minaccia, non è nel senso letterale della parola, di raccontare delle verità in trasmissione che lei non ha raccontato", ha spiegato la conduttrice

Le rivelazioni di Cinzia: "Eravamo già arrivati all'intimità"

Nel corso del confronto, Cinzia aggiunge ulteriori dettagli che complicano la situazione. La dama racconta infatti che alcune possibili "rivelazioni" di Marco la mettono in difficoltà, soprattutto perché sarebbero incentrate sul fatto che tra loro ci è già stata una fase di intimità.

Cristina Tenuta

Cristina e Stefano: accuse, incomprensioni e frecciate

Spazio poi alla conoscenza tra Cristina Tenuta e Stefano. Il confronto si accende quando Stefano rimprovera a Cristina un improvviso allontanamento, mentre lei ribatte riportando alcune dichiarazioni del cavaliere nei confronti delle altre dame del parterre. Il clima si fa teso e il dialogo si trasforma rapidamente in uno scontro diretto. Cristina, senza mezzi termini, arriva a definirlo un uomo affascinante ma poco lucido nelle sue scelte e nei suoi comportamenti.

Elena e Michele: una notte insieme e il gelo del giorno dopo

Nuovo confronto anche tra Elena e Michele. Elena accusa il cavaliere di essersi avvicinato ad altre donne subito dopo un momento di intimità tra loro. In particolare, racconta di una dinamica vissuta come un distacco improvviso, culminato con un atteggiamento freddo da parte di Michele. Nel confronto interviene anche Maria De Filippi, invitando il cavaliere a moderare i toni durante il dialogo con la dama.

Gloria Nicoletti e Alessandro: incomprensioni su aspettative e rispetto

L'ultima parte della puntata è dedicata a Gloria Nicoletti e Alessandro. Tra i due emergono divergenze sulla gestione della frequentazione: Gloria avrebbe proposto un incontro in hotel con spese condivise, proposta che Alessandro avrebbe interpretato come eccessiva e poco rispettosa. La discussione si allarga anche grazie all'intervento di altre dame del parterre, tra cui Cristina Tenuta e Gemma, che si schiera a favore di Gloria, alimentando ulteriormente il confronto.