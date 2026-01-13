Uomini e Donne: Ciro contro Martina: "Sta facendo prendere mer*a solo a me"

Uomini e Donne ha riservato ieri un colpo di scena inaspettato: Ciro Solimeno, ex corteggiatore oggi tronista, ha ammesso di essersi visto e sentito con Martina De Ioannon al di fuori del programma, quando lei era ancora sul trono. Una rivelazione che ha scatenato numerose reazioni negative, tanto che l'attuale tronista è stato sommerso dalle critiche.

Ciro prende la parola

Oggi, martedì 13 gennaio, Ciro ha voluto chiarire direttamente la sua posizione, senza filtri attraverso un video condiviso su Witty TV: "Alla luce di quello che è emerso ieri e che ho raccontato, ho letto sui social vari commenti dove la gente, purtroppo, se la prende solo con me, quando in primis ci tengo a sottolineare che all'interno di questo episodio eravamo in due. Ieri la redazione mi ha comunicato delle segnalazioni su questa situazione. Ho deciso di metterci la faccia, parlare in prima persona e spiegare cosa è successo. La gente si concentra solo su di me, ma eravamo due a essere coinvolti."

Il tronista ha sottolineato la sua sorpresa per la mancata reazione di Martina, che in questo modo ha permesso che fosse solo lui a prendersi gli insulti del web: "Quello che più mi stupisce è che l'unico a metterci la faccia sono stato io. Mi aspettavo che anche lei si assumesse le sue responsabilità, ma non è stato così. Si è limitata a seguire quello che scrive la gente, che attacca solo me."

Martina De Ioannon

Tra rispetto e responsabilità

Ciro ha voluto anche chiarire le sue intenzioni durante il corteggiamento: "Io ero un corteggiatore e ho contattato solo lei, senza prendere in giro nessuno. Ho mancato di rispetto alla redazione, ma sono stato coerente." E ha lanciato un pensiero diretto anche Martina e l'attuale fidanzato della ragazza,Gianmarco Steri: "Chi invece avrebbe dovuto avere maggiore rispetto è la tronista, che conosce più persone, quindi aveva anche altre persone, nello specifico il suo attuale fidanzato, che era suo corteggiatore, quindi doveva portare rispetto anche all'altra persona,".

"Invece lei si sta adagiando su questa situazione. Deve metterci la faccia, sta facendo prendere mer.a solo a me.", ha concluso Ciro Solimeno Al momento non è chiaro se Ciro deciderà di proseguire il suo trono o abbandonarlo. Una cosa è certa: le tensioni sono altissime e le prossime puntate promettono nuovi colpi di scena che i fan non vorranno perdere.