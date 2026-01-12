Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta

Oggi è stata registrata la scelta di Cristiana Anania: ecco chi è il fortunato tra Ernesto e Federico. Nel Trono Over brutta batosta per Lanfranco.

Oggi, 12 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale la tronista Cristiana Anania ha effettuato la sua scelta. La scorsa settimana, la tronista aveva annunciato che la sua decisione era imminente. In studio erano rimasti due corteggiatori: Ernesto Passaro e Federico Cotugno. Le anticipazioni sono state fornite da Fanpage.

Nessuna sorpresa nella registrazione del dating show di Maria De Filippi: come già intuibile dalle ultime esterne trasmesse nelle puntate precedenti, Cristiana ha scelto Ernesto Passaro, preferendolo a Federico Cotugno. Ernesto, più volte, aveva dichiarato il suo amore per la tronista, pur temendo che Cristiana potesse scegliere di proseguire il percorso lontano dalle telecamere con Federico. Quest'ultimo, pur rimanendoci male, ha comunque augurato a Cristiana di essere felice.

Per quanto riguarda il Trono Over, si registra un nuovo ripensamento di Elisabetta. La dama aveva scelto di interrompere la relazione con Sebastiano, ma poi è tornata sui suoi passi ed è uscita a cena con lui. Nonostante l'incontro, i due non si sono chiariti: Elisabetta vorrebbe che Sebastiano si scusasse per essersi visto con un'altra dama, mentre lui non ritiene di aver fatto nulla di sbagliato.

Spazio poi a Lanfranco, che ha ricevuto una sorpresa in studio. Dopo due mesi di frequentazione, si è dichiarato ad Anzia M., chiedendole di iniziare una relazione fuori dalle telecamere. Lei, però, gli ha risposto di no: secondo la dama, i due mesi di frequentazione non sono stati sufficienti e ha bisogno di altro tempo prima di prendere una decisione definitiva.