Uomini e Donne: Marco lascia lo studio dopo lo scontro con Gemma Galgani

Caos nella puntata del 14 maggio 2026: dopo una durissima discussione con Gemma Galgani, Marco Troiani perde la calma e abbandona lo studio tra tensione e accuse, seguito da Cinzia Paolini.

Nuova puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 14 maggio 2026, con Maria De Filippi alla conduzione e gli immancabili opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Al centro dello studio sono tornati ancora una volta Cinzia Paolini e Marco Troiani, tra i protagonisti più discussi di questa seconda parte di stagione del dating show di Canale 5.

Marco Troiani e Cinzia Paolini ancora nel mirino degli opinionisti

Le tensioni tra Marco Troiani, Cinzia Paolini e gli opinionisti continuano ad animare il Trono Over. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno ribadito i loro dubbi sulla coppia, sostenendo che i due starebbero proseguendo la conoscenza anche lontano dalle telecamere senza informare la redazione.

Secondo gli opinionisti, Marco e Cinzia starebbero semplicemente allungando il brodo per rimanere il più a lungo possibile all'interno del programma. Accuse che i due protagonisti hanno respinto, senza però riuscire a chiarire definitivamente la situazione.

Il risultato? Discussioni infinite e nessuna decisione concreta: Marco e Cinzia, almeno per ora, restano saldamente seduti al centro studio.

Gemma Galgani sbotta contro Marco: "Dobbiamo ancora capire chi sei"

A rendere ancora più acceso il confronto ci ha pensato Gemma Galgani, ormai presenza storica del programma. Intervenendo durante la discussione, Gemma ha lanciato una frecciata molto dura nei confronti di Marco: "Marco lascia stare, che dobbiamo ancora capire chi sei. Se sei quello che sta facendo questa parte oppure hai una parte nascosta che deve ancora venire fuori".

Le parole della dama piemontese hanno immediatamente infiammato lo studio, aprendo un nuovo scontro tra i protagonisti del Trono Over.

Caos a Uomini e Donne: Gloria accusa Marco di atteggiamento minaccioso

La situazione è degenerata poco dopo, quando Gloria ha rivelato un retroscena molto pesante. Secondo il racconto della dama, Marco avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti di Gemma Galgani. "Le ha buttato il dito in faccia", ha dichiarato Gloria davanti a tutto lo studio. A quel punto è intervenuta la stessa Gemma, confermando quanto accaduto: "Ma si può accettare una cosa del genere? È venuto qua dritto a puntarmi il dito contro... Ma può stare qua? Ecco la parte nascosta che dicevo prima.È venuto qua con tono minaccioso... L'hanno visto tutti e l'hanno fermato."

Marco lascia lo studio, Cinzia lo segue: ma torneranno?

Dopo l'ennesimo scontro, Marco Troiani ha deciso di lasciare lo studio visibilmente furioso. Poco dopo anche Cinzia Paolini lo ha seguito dietro le quinte. Un'uscita che però, siamo sicuri, sarà soltanto temporanea. Tutto lascia pensare infatti che i due torneranno presto nelle prossime puntate del programma.

Trono classico, Martina Calabrò vuole lasciare il programma

Spazio anche al trono classico con Ciro Solimeno protagonista insieme alle sue corteggiatrici. Durante la puntata è stata mostrata l'esterna con Martina Calabrò, che ha confessato di voler abbandonare il programma. Il tronista, però, le ha chiesto di restare dopo un nuovo chiarimento. Situazione più complicata invece con Elisa Leonardi, che si sente trascurata e accusa Ciro di sminuirla continuamente.