Uomini e Donne, Ciro Solimeno confessa: "Io e Martina ci vedevamo di nascosto"

Incredibile a Uomini e Donne: Ciro Solimeno svuota il sacco sui contatti segreti con Martina De Ioannon. Tra incontri notturni e baci rubati, spunta la verità che in molti avevano sospettato.

Un vero e proprio terremoto ha colpito il parterre di Uomini e Donne. Quello che molti fan avevano sospettato per mesi è finalmente venuto a galla: la storia tra Ciro Solimeno e l'ex tronista Martina De Ioannon è iniziata molto prima della scelta ufficiale, e non davanti alle telecamere. Durante la registrazione di oggi, Ciro ha deciso di svuotare il sacco, ammettendo una serie di violazioni del regolamento che gettano una luce completamente nuova sul trono dello scorso anno.

Il primo contatto: un account Instagram e una frase segreta

Tutto sarebbe iniziato verso la fine di novembre. Ciro, vedendo Martina sempre più vicina all'altro corteggiatore (Gianmarco Steri), è stato assalito dal dubbio e dalla gelosia. Invece di reagire in studio, ha agito "sottobanco": "Ho visto un account Instagram che guardava le mie storie e ho sospettato fosse lei. Le ho mandato una foto con una frase che ci eravamo ripetuti spesso. Quando ho avuto la certezza che fosse lei, le ho chiesto il numero."

I due incontri clandestini e i baci rubati

Da quel momento, il rapporto è diventato clandestino. I due hanno iniziato a sentirsi telefonicamente ogni tre o quattro giorni, raccontandosi la giornata e scambiandosi apprezzamenti, nonostante Martina fosse consapevole della gravità della situazione. Ma non si è trattato solo di telefonate. Ciro ha confessato che tra lui e Martina ci sono stati ben due incontri fisici, avvenuti di notte e lontano da occhi indiscreti.

Il primo incontro: Una telefonata furtiva seguita dalla decisione di vedersi.

Una telefonata furtiva seguita dalla decisione di vedersi. Il secondo incontro: Ciro ammette che ci sono stati dei baci e che il sentimento stava diventando importante, tanto da far capire a entrambi che stavano andando "oltre".

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

La relazione segreta si è interrotta bruscamente solo a causa di un evento esterno: il caso di Michele Longobardi, un altro tronista dell'epoca, la cui situazione ambigua era venuta a galla nel programma. Per paura di essere scoperti e subire lo stesso trattamento, Ciro e Martina decisero di interrompere i contatti privati, continuando il percorso in studio come se nulla fosse successo.

Social in rivolta: "Lo avevamo sempre saputo"

Questa confessione spiega finalmente il motivo della scelta di Martina, che all'epoca lasciò tutti a bocca aperta. Il pubblico e gli opinionisti erano convinti che la tronista avrebbe scelto Gianmarco, ma oggi i pezzi del puzzle tornano al loro posto. Sui social è già scoppiata la polemica. Molti utenti scrivono: "Si era capito che dietro le quinte succedeva qualcosa di poco chiaro" e ancora "Hanno preso in giro la redazione e il pubblico per mesi". Resta ora da capire come reagirà la redazione di Maria De Filippi a questa ammissione tardiva e se ci saranno conseguenze per Ciro, che attualmente siede sul trono del dating show.