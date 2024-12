Uomini e donne anticipazioni della registrazione, nuove rivelazioni: Michele Longobardi lascia il programma

Si è conclusa la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne. Nelle riprese di oggi è arrivata la svolta nel trono di Michele Longobardi, dopo la puntata di ieri pomeriggio. Il tronista ha dovuto lasciare il programma dopo che una nuova segnalazione lo ha messo spalle al muro e non gli ha dato via d'uscita. Le anticipazioni del portale Isaechia rivelano tutti i dettagli della giornata.

Michele Longobardi e la dura svolta del trono

Dopo aver passato la notte a riflettere, Michele ha annunciato la sua intenzione di fare la sua scelta in puntata, ma la situazione è ben presto degenerata. La redazione, furiosa, ha rivelato un retroscena sconcertante: Michele, tramite una conoscenza sui social aveva mantenuto dei contatti con Alessandra, una ex corteggiatrice del programma.

Tra di loro, ci sono stati messaggi e chiamate spinte fino al 7 dicembre, quando lui le avrebbe detto di voler concludere la relazione per concentrarsi sul suo percorso a Uomini e Donne. Michele, visibilmente mortificato, ha cercato di giustificarsi, ma le corteggiatrici Amal e Veronica hanno deciso di abbandonare il programma.

Amal ha lasciato lo studio definitivamente

Amal, in particolare, ha manifestato il suo disinteresse per il tronista, chiedendo di essere lasciata sola. In un gesto di disperazione, Michele in lacrime ha seguito Amal, dicendo che era interessato solo a lei e non alle telecamere, ma la corteggiatrice ha ribadito di non voler più sapere nulla.

Nel trono di Martina De Ioannon, le cose non sono andate meglio. La sua esterna con Gianmarco è stata tesa e poco affettuosa. Martina ha manifestato le sue paure, rivelando di non voler rivivere le stesse dinamiche del suo precedente rapporto. Gianmarco, a sua volta, ha cercato di smorzare la situazione, dicendo di non essere una persona gelosa e di voler essere più sereno.

Tuttavia, l'esterna si è conclusa prima perchè lui è andato via. In studio, la tensione è aumentata, con Martina che ha accusato Gianmarco di essere troppo freddo e poco coinvolto. Ciro, il secondo corteggiatore di Martina, ha colto l'occasione per ballare con lei e mostrarsi più affettuoso, facendo crescere le sue possibilità. Su sollecitazione di Maria anche Gianmarco ha ballato con la tronista.

Il trono di Francesca Sorrentino è stato segnato da una serie di incontri significativi. Dopo aver avuto un confronto con Gianmarco a casa sua, Francesca ha visto il suo interesse per lui crescere, nonostante le difficoltà. In puntata, è emerso che Francesca ha avuto una buona esterna con Francesco.

Ma è stato con Gianluca che il feeling è stato più forte. Tuttavia, Tina Cipollari ha sollevato dei dubbi sulla sincerità di Gianluca, rivelando che in passato aveva cercato di corteggiare un'altra tronista. Nonostante le critiche, Francesca sembra convinta dell'autenticità di Gianluca.

Trono Over: colpi di scena e confronti intensi

Gemma sta conoscendo Renato e Antonio, ma la sua attenzione sembra concentrarsi maggiormente su Renato. Tina ha litigato con uno dei due. Alessio e Francesca, dopo una discussione, si sono confrontati, e lei ha rivelato di essere molto presa da lui. Tuttavia, il cavaliere ha deciso di fare un passo indietro, scatenando le critiche dello studio.

Uomini e donne, Manuela Carriero su Michele dopo lo scandalo del Trono Classico: "ha fatto lo stesso con me"

Diego e Claudia, invece, sono tornati a scontrarsi dopo una discussione fuori dagli studi. Nonostante le tensioni, Diego ha cercato di riconquistarla, ma il suo approccio è stato giudicato da Gianni e Tina poco incisivo. Alla fine, la dama ha deciso di non uscire con lui perchè vuole tenerlo sulle spine.