Uomini e Donne, la nuova vita di Gemma: cameriera per un’estate prima del ritorno in tv

Lontana dal gossip estivo, Gemma Galgani ha sorpreso tutti lavorando come cameriera a Saint-Vincent. Ora è pronta a tornare in studio per affrontare una nuova stagione di Uomini e Donne.

L'attesa è finita: Uomini e Donne sta per tornare su Canale 5. Questa settimana prenderanno il via le prime registrazioni della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, che tornerà ufficialmente in onda dal prossimo lunedì 22 settembre. Le registrazioni delle puntate inizieranno questa settimana e anche quest'anno Gemma Galgani ci sarà.

Quando torna Uomini e Donne: la data ufficiale e i primi nomi

Grande curiosità non solo per i nuovi tronisti e le nuove troniste - ancora avvolti dal mistero, anche se tra i nomi spunta quello dell'ex tentatore Flavio Ubirti - ma anche per i protagonisti storici del Trono Over. Tra loro, ovviamente, non poteva mancare la dama torinese, colonna portante del programma. A differenza di altri volti noti, che hanno movimentato l'estate tra vacanze e gossip, Gemma Galgani ha scelto un profilo più basso, dedicandosi a un'esperienza del tutto inaspettata: come raccontato dal settimanale Nuovo, ha lavorato come cameriera in un bar di Saint-Vincent.

L'estate da cameriera di Gemma Galgani a Saint-Vincent

"Da dama in tv a cameriera in un bar, un lavoretto estivo per arrotondare: 'Nella vita io mi rimetto sempre in gioco e ora eccomi qui!'", ha dichiarato Gemma sulle pagine del giornale diretto da Riccardo Signoretti. Un cliente del locale ha aggiunto: "Lei è bravissima, dà consigli sul menu ma anche sulle questioni di cuore".

Tina fa il gavettone a Gemma

La rivalità con Tina Cipollari: dichiarazioni e frecciatine

Ma adesso per la dama piemontese è tempo di tornare in studio, pronta a inseguire ancora una volta l'amore e a riprendersi il suo ruolo centrale nelle dinamiche del programma. E, inevitabilmente, a incrociare di nuovo la sua storica rivale Tina Cipollari.

Proprio sulla loro rivalità, Gemma aveva dichiarato a Verissimo: "Arriva sempre nei momenti più belli per rovinarmi le situazioni. Entra in modo irruente e cerca di far passare messaggi inesatti, non accetta che io sia capace di mettermi in gioco alla mia età".

La risposta di Tina, però, non si era fatta attendere. Intervistata a Belve, l'opinionista era stata molto dura: "Tra me e Gemma esiste una vera inimicizia. È una donna inutile quando parla di me. Mi fa tenerezza ultimamente. All'inizio pensavo bluffasse, ma ho scoperto che è proprio così. Si può cercare un uomo giovane a 77 anni? Si può pensare al sesso in maniera così accanita? Ma puoi credere che un ragazzo di 25 anni venga nel programma per conoscerla? Lei potrebbe essere sua nonna".