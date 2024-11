Uomini e donne, Gemma Galgani a Verissimo: “per Fabio Il mio cuore batte come ai tempi di Giorgio Manetti”

Oggi, 10 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto ogni sabato e domenica da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che si sono accomodati nel salotto di Canale 5 è stata presente Gemma Galgani, conosciuta dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset per la sua lunga partecipazione a Uomini e Donne.

Il nuovo cavaliere Fabio ha conquistato Gemma

La dama piemontese è una delle protagoniste assolute del dating show di Canale 5, nota anche per i suoi scontri storici con Tina Cipollari, opinionista del programma. "Non è qui, vero?" ha chiesto a Silvia, riferendosi proprio alla sua acerrima nemica, che "arriva sempre nei momenti più belli" per rovinarle, ovviamente, le situazioni. "Entra in modo irruente e cerca di far passare messaggi inesatti, non accetta che io sia capace di mettermi in gioco alla mia età."

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, la dama ha conosciuto Fabio, un cavaliere sceso sul parterre per incontrarla. L'uomo ha vissuto molti anni all'estero ed è un provetto ballerino, come ha dimostrato più volte danzando con Gemma al centro dello studio. La loro frequentazione procede bene, anche se lei sta ancora aspettando il primo bacio.

"Sto passando un momento molto bello - ha confidato a Silvia Toffanin - grazie a lui ho ritrovato la voglia di sorridere", come ha detto anche Maria De Filippi durante una puntata del programma. La conduttrice ha fatto notare che non vedeva Gemma Galgani così serena dalla sua relazione con Giorgio Manetti.

Gemma e Fabio ballano a Uomini e donne

Nonostante questa connessione, la dama e il suo cavaliere non si sono ancora baciati. È stato lui a spiegare che il bacio sulle labbra ci sarà solo quando sentirà il cuore battere per Gemma. "Sto aspettando il bacio passionale, ma ci vuole tempo," ha spiegato la dama, aggiungendo: "Lui ha detto 'bacio sulla bocca quando il cuore battere'." Fabio, infatti, parla un italiano misto a inglese con un accento pugliese.

Quest'anno sul parterre di Uomini e Donne manca una cara amica di Gemma: Ida Platano, che nella scorsa stagione è stata tronista del programma, anche se non ha trovato un compagno. Gli ultimi rumor, però, dicono che stia frequentando una persona al di fuori del mondo della televisione. "Mi manca molto, anche se ci sentiamo tutti i giorni, e suo figlio mi chiama zia." Tra le lacrime, Gemma Galgani ha spiegato che il suo senso materno è molto forte, nonostante non sia riuscita a realizzare questo desiderio.