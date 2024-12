Uomini e donne, Tina Cipollari: nuovo gavettone a Gemma Galgani prima della messa in onda di Belve

Ieri sera Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, è stata protagonista di una schietta intervista nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Nel corso dell'intervista, Tina ha affrontato vari temi, tra cui il suo lungo e controverso rapporto con Gemma Galgani, la dama torinese con cui da anni si scontra nel dating show di Maria De Filippi.

L'opinionista non ha risparmiato parole dure nei confronti di Gemma, confermando che l'antipatia tra le due non è solo un espediente televisivo: "Tra me e Gemma esiste una vera inimicizia. È una donna inutile quando parla di me. Mi fa tenerezza ultimamente. All'inizio pensavo bluffasse, ma ho scoperto che è proprio così".

Tina ha criticato le scelte sentimentali della Galgani, sottolineando la ricerca di uomini più giovani e un atteggiamento che ritiene fuori luogo per la sua età: "Si può cercare un uomo giovane a 77 anni? Si può pensare al sesso in maniera così accanita? Ma puoi credere he un ragazzo di 25 anni venga nel programma per conoscerti? Lei potrebbe essere sua nonna".

Tina fa il gavettone a Gemma

Durante l'intervista, Tina ha ricordato il famoso secchio d'acqua che anni fa rovesciò addosso a Gemma, definendolo: "un classico gavettone di Ferragosto romano". Tuttavia, poche ore dopo la registrazione di Belve, Tina ha fatto il bis. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue accurate indiscrezioni sul programma, durante la registrazione del 10 dicembre, Tina e Gemma sono state protagoniste di un'accesa discussione.

Il confronto è culminato con un secondo gavettone che l'opinionista ha rovesciato sulla dama piemontese, scatenando l'ilarità del pubblico e dei presenti in studio. L'episodio ha avuto ripercussioni persino sulla partecipazione di Tina a Belve. L'opinionista si è presentata alla registrazione afona, segno di quanto accesa fosse stata la discussione con Gemma il giorno prima.