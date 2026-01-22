Uomini e Donne, Martina Cardamone pronta a mettersi in gioco come tronista. Le critiche a Ciro Solimano

Flavio Ubirti ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Nicole Belloni, mettendo così fine alla conoscenza con l'altra corteggiatrice rimasta fino all'ultimo, Martina Cardamone. La scelta è stata registrata circa un mese fa ed è andata in onda lunedì e martedì di questa settimana, confermando le sensazioni che molti telespettatori avevano già maturato nelle settimane precedenti.

Chi seguiva il programma di Maria De Filippi aveva infatti intuito che la decisione di Flavio fosse ormai orientata verso Nicole. Nelle ultime puntate, lo stesso tronista aveva ammesso di aver percepito Martina come "troppo impostata" nelle esterne finali, lasciando intendere un certo raffreddamento del rapporto rispetto alle settimane iniziali.

Martina Cardamone racconta la scelta di Flavio: "Ci sono rimasta male, ma oggi sto bene"

L'ex corteggiatrice, ospite di Lorenzo Pugnaloni, ha raccontato come ha vissuto i giorni successivi alla scelta e quali siano oggi le sue aspirazioni. Nel giorno della scelta Martina Cardamone non aveva nascosto la sua delusione, ma a distanza di un mese il colpo sembra essere stato assorbito: "Sto bene, è passato ormai un mese dalla scelta".

Flavio e Martina il giorno della scelta

"Inizialmente non l'ho presa bene - confessa - anche se me lo aspettavo. Anche nell'ultima giornata che abbiamo passato insieme avevo una sensazione negativa dall'inizio alla fine. Sono arrivata alla scelta già consapevole, ho cercato di proteggermi prima, ma ci sono rimasta male perché la possibilità di conoscerlo fuori me la sarei data. Spero comunque che abbia fatto una scelta di cuore e sia felice con Nicole".

Martina ha spiegato di aver percepito chiaramente il cambiamento di Flavio: "Nell'ultima puntata prima della scelta si è esposto di più nei confronti di Nicole. Prima sembrava più preso da me, poi c'è stata una chiusura dettata dalla paura del mio carattere più forte rispetto a quello di Nicole".

Secondo l'ex corteggiatrice, Flavio avrebbe avuto timori legati anche alla distanza e al suo forte legame familiare: "Mi parlava spesso dei suoi timori, che per me non c'erano. Nell'ultima puntata mi è sembrata quasi una scusa: poteva dirmi semplicemente che le sue emozioni stavano andando verso Nicole. Invece mi ha detto che non mi sentiva vera e questo mi ha ferita. Mi ha fatto capire che non mi ha mai davvero compresa".

Flavio e Nicole: la scelta

Il percorso a Uomini e Donne e il commento sugli altri tronisti

Flavio Ubirti era arrivato a Uomini e Donne quasi a furor di popolo, soprattutto dopo la sua partecipazione a Temptation Island, programma che però Martina non aveva seguito: "Non avevo pregiudizi su di lui perché non avevo visto Temptation Island. La nostra è stata la prima esterna per entrambi, avevamo le stesse ansie. È stato comunque un percorso bellissimo".

Martina ha poi commentato anche il trono di Sara Gaudenzi, che dalle anticipazioni starebbe vivendo un momento complicato: "Anche io sono stata attaccata da Sara per la mia bellezza e per il fatto di non avere carattere, ma per me il carattere non è fare scenate. Ho capito che è una ragazza fragile. Merita tanto e spero che il suo percorso finisca in modo positivo".

Su Cristiana Anania, che ha registrato la sua scelta, invece, ha detto: "L'ho sempre vista più propensa verso Ernesto rispetto a Federico". Non è mancato un commento neppure sui video confessione di Ciro Solimeno, che hanno fatto discutere: "Mi ha stupito molto. Non capisco il senso di far uscire una cosa così delicata adesso. Se voleva iniziare un percorso sincero doveva dirlo subito. Così si è dato un po' la zappa sui piedi".

Martina Cardamone prossima tronista? "Se me lo proponessero, accetterei"

Infine, l'ex corteggiatrice non ha escluso la possibilità di tornare nel programma in una nuova veste: "Se dovessero propormi il trono credo che accetterei. Perché non dovrei darmi la possibilità di mettermi in gioco? Credo nell'amore e penso che possa esserci una persona che mi accetti e non mi giudichi". Un'apertura che potrebbe fa sperare i fan, pronti a rivedere Martina Cardamone presto nello studio di Uomini e Donne.