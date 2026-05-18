Uomini e Donne: Gloria attacca Cristina con un insulto e fa esplodere lo studio

Durante la nuova puntata di Uomini e Donne lo scontro tra Gloria e Cristina degenera rapidamente: volano accuse e un insulto scatena la reazione del pubblico e l'intervento di Maria De Filippi.

Nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026, con al centro scontri accesi, nuove frequentazioni e decisioni che iniziano a delineare il finale di stagione. In studio, come sempre, la conduzione di Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con la presenza di Tinì Cansino.

Lo scontro tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti infiamma lo studio

La settimana riparte esattamente da dove si era interrotta: lo scontro tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti, con l'intervento pungente di Tina Cipollari che alimenta ulteriormente la discussione. Il confronto si accende rapidamente e degenera in toni sempre più accesi.

Gloria chiude la polemica con una frase diventata subito virale, attaccando Cristina anche per il suo profilo social: "Su Instagram si fa chiamare Miss Cristina... Miss Cristina di 'sto ca.zo, non mi interessa. Così diretta lo dico in romanesco". Un'uscita che scatena la reazione di Maria De Filippi con Tina Cipollari che si mette le mani in faccia.

Cristina Tenuta

Barbara De Santi e Massimo: il confronto che divide

Spazio poi alla frequentazione tra Barbara De Santi e il cavaliere Massimo. La dama espone senza filtri tutte le sue perplessità sul comportamento dell'uomo, accusandolo di lamentarsi spesso e di non riuscire a gestire gli impegni personali e familiari.

Massimo, dal canto suo, difende la propria posizione ricordando di avere una figlia e responsabilità importanti. Tuttavia, il confronto non porta a un chiarimento: Barbara sembra sempre più distante e determinata a non tornare sui suoi passi, chiudendo il rapporto con il cavaliere.

Marco Gaggini e il triangolo con Luana e Jessica

Nel parterre over, protagonista anche Marco Gaggini, al centro di un vero e proprio triangolo sentimentale. Il cavaliere, inizialmente vicino a Luana, decide di frequentare anche Jessica, arrivando addirittura a baciarla. Una scelta che però si ritorce contro di lui: alla fine è proprio Marco a fermare tutto, ammettendo di non provare un reale interesse per nessuna delle due dame. Una decisione che lascia entrambe deluse e chiude bruscamente la situazione.

Trono Classico: Ciro Solimeno tra dubbi, esterne e accuse

Ultimi passi del Trono Classico di Ciro, che è andato in esterna con Elisa Leonardi. Subito dopo parte l'ennesimo confronto in studio tra i due. La corteggiatrice continua a credere che il tronista lascerà il programma con Martina Calabrò, ma ammette di nutrire dei sentimenti per Ciro Solimeno, la cui scelta è già stata registrata ma andrà in onda venerdì prossimo.