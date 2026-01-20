Uomini e Donne anticipazioni: Gemma valuta di lasciare il programma, Sara resta con un solo corteggiatore

La registrazione di Uomini e Donne del 20 gennaio è stata ricca di tensioni e decisioni importanti. Gemma Galgani ha mostrato tutta la sua delusione, arrivando a valutare l'idea di lasciare il programma. Nel trono classico, Ciro Solimeno ha difeso Ale tra le polemiche, mentre Sara ha preso una scelta drastica eliminando un corteggiatore e proseguendo il percorso con uno solo: ne abbiamo per tutti i gusti, come ci raccontano le anticipazioni fornite da Fanpage.

Trono Classico: Ciro tra due fuochi (e un profumo)

Il trono di Ciro Solimeno entra nel vivo. Questa settimana il bel tronista si è diviso tra Martina e Ale, ma il clima in studio è stato tutt'altro che sereno. Martina: Grande chimica fisica tra i due. Tra balli e abbracci, lei ha accennato a un passato difficile che però ha preferito non svelare subito. Ciro sembra decisamente colpito.

Esterna super romantica con Ale su una terrazza romana dove hanno creato un profumo personalizzato. Ma la magia è finita una volta entrati in studio...Alessia non le ha mandate a dire, accusando Ciro di correre dietro a una ragazza "poco autentica". Risultato? Ciro si è indispettito, ha difeso Ale a spada tratta e l'ha pure invitata a ballare.

Sara Gaudenzi

Sara elimina Raien: vuole solo emozioni vere

Continua la strada in salita del trono di Sara Gaudenzi, oggi ha avuto un con Raien, culminato con l'eliminazione del corteggiatore. Visibilmente commossa ha detto di voler vivere solo emozioni autentiche. Ora ha un solo corteggiatore, Simone Bonaccorsi e rischia di dover abbandonare il programma.

Trono Over: Gemma apre gli occhi (finalmente?)

Passiamo alle "senior", dove la nostra Gemma Galgani ha vissuto l'ennesimo psicodramma post-puntata. Dopo uno sfogo in lacrime in camerino, la dama torinese è tornata in studio con il dente avvelenato. Ha accusato Mario di averla illusa e sembra - sottolineiamo sembra - intenzionata a chiudere per sempre e addirittura esce dallo studio dicendo che vuole lasciare il programma.

Mario Lenti

Mario sta facendo strage di cuori (e di pazienza). Se con Loreta è scattato il bacio, con Isabella è finita malissimo. Il motivo? Lui si sarebbe presentato a cena in ciabatte. Finita anche con Atlanta (che ha rifiutato il suo ripensamento) .

Pillole dal Parterre