Uomini e Donne anticipazioni: Flavio annuncia che la scelta è vicina, Ciro Solimene balla con Elisa

Flavio vuole capire meglio Nicole e Martina trascorrendo con loro un'intera giornata prima di decidere chi sarà la scelta finale. Ciro continua la conoscenza con Elisa e Alessia, tra balli e chiarimenti su presunti flirt passati.

Oggi, 9 dicembre, nuova registrazione di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. Flavio si prepara alla scelta tra Nicole e Martina, trascorrendo una giornata con entrambe per conoscere meglio le loro vite. Intanto, Ciro Solimeno muove i primi passi sul trono e il trono over non manca di emozioni: Gemma, Mario, Sabrina e Carlo vivono momenti intensi tra dubbi, litigi e nuove conoscenze. Le anticipazioni sono state condivise da Fanpage.

Trono Over: Gemma rifiuta di uscire con Roberto

Nel trono over, Gemma Galgani continua a nutrire dubbi su Mario Lenti: secondo la dama, il bacio con Maria G. sarebbe stato un gesto strategico piuttosto che un segno di reale interesse. Gemma, inoltre, non crede all'autenticità della dama, che sembrerebbe non ricordare con chiarezza l'episodio. Mario, però, non si ferma e fa scendere una nuova dama, che decide di non restare. In un altro segmento, Riccardo tenta di riconquistare Gemma dedicandole una poesia, ma la Galgani rifiuta, decisa a non illudersi.

Cinzia resta, nessuna dama è interessata a Rocco che abbandona

Sabrina e Carlo, invece, raccontano di aver trascorso la notte insieme. Sabrina definisce Carlo un "porto sicuro" ma chiede più tempo, accettando di conoscere un nuovo cavaliere. Carlo si dichiara innamorato, ma la situazione rimane incerta. Dopo un acceso confronto con Tina Cipollari, Sabrina lascia lo studio in lacrime, per poi rientrare e rimproverare Carlo di non averla difesa. Cinzia e Rocco comunicano la fine della loro conoscenza. Paolo, dal parterre, manifesta interesse per Cinzia, che decide di restare; Rocco, invece, non viene scelto da nessuna donna e lascia lo studio.

Ciro Solimeno

Arcangelo e Magda raccontano di essere usciti insieme e di essersi baciati. Sebastiano accusa Arcangelo di essere una persona falsa, ma Magda gli ricorda come lui stesso l'abbia trattata male in passato. Infine, Rosanna dichiara interesse per Alessio, che rifiuta per rispetto dell'amicizia con Giuseppe.

Trono Classico, Nicole o Martina: Chi sarà la scelta?

Nella registrazione di oggi, 9 dicembre, Flavio ha annunciato l'intenzione di concludere il suo percorso sul trono entro le prossime due settimane. Lui ha già un nome in mente, ma prima di scegliere tra Nicole Belloni e Martina Cardamone, però, il tronista ha deciso di trascorrere un'intera giornata con entrambe, per capire meglio la loro quotidianità, il motivo? Confermare o smentire le impressioni maturate finora.

Al momento, sembra in vantaggio Nicole. Durante l'ultima esterna con Martina, Flavio ha ammesso di averla trovata "impostata", un giudizio che ha raffreddato un po' il percorso insieme. Nicole, invece, si è mostrata più autentica e naturale, potrebbe essere proprio lei a lasciare il programma con il tronista nel giorno della scelta.

Il trono di Ciro Solimeno prende il via con due esterne

Intanto, Ciro Solimeno muove i primi passi sul trono uscendo in esterna con due corteggiatrici, Elisa e Alessia. Con Elisa, inizialmente distaccata, Ciro ha apprezzato la sincerità della ragazza: lei ha spiegato di essere un po' diffidente all'inizio ma pronta ad aprirsi con il tempo. Il tronista ha deciso di continuare a conoscerla e i due hanno ballato insieme. L'esterna con Alessia è stata altrettanto positiva, lei ha smentito le voci su un presunto flirt con Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, e ha mostrato grande sintonia con Ciro, confermando la volontà di approfondire la conoscenza.