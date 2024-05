Uomini e donne: Ida Platano dopo l'addio al Trono fa una dedica ai corteggiatori

Dopo aver lasciato il dating show l'ex tronista ha scritto un lungo messaggio sui social per fare un bilancio sulla sua esperienza me programma

Ida Platano è stata la prima dama del Trono Over a sedersi sul trono più ambito d'Italia. Ora, dopo che la sua avventura a Uomini e Donne si è conclusa senza il lieto fine, Ida ha voluto scrivere un messaggio sui social per tracciare un bilancio della sua esperienza, con una dedica speciale ai suoi corteggiatori.

Il saluto di Ida Platano a Uomini e donne

Il percorso di Ida Platano all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi, che si avvia alla conclusione con la scelta di Daniele Paudice che vedremo venerdì 24 maggio, è stato caratterizzato da numerosi alti e bassi.

La tronista ha avuto sempre al suo fianco Maria De Filippi, che l'ha richiamata nel programma pochi mesi dopo la rottura con Alessandro Vicinanza, con cui si era conosciuta proprio sul parterre del dating show.

Ida Platano durante un momento difficile a Uomini e donne

Nel messaggio pubblicato sui social, Ida ricorda l'emozione del suo primo giorno sul trono: "Belli miei, era il 7/11/2023 il giorno in cui è cominciato il mio percorso, non potrei mai dimenticare questa data ed ero agitatissima, sentivo un mix di emozioni, mi ero bevuta non so quante camomille e tisane. Un nuovo viaggio iniziava e sicuramente all'inizio non ero pronta."

Ernesto Russo parla dopo l'addio a Uomini e Donne: "Ho fatto sesso con altre donne", e su Mario e Ida...

Col passare dei giorni, la tronista ha cominciato a sentirsi a suo agio e a prendere in mano la situazione calandosi nel suo nuovo ruolo: "Anche grazie alle persone che sono venute per conoscermi, sono riuscita a ritrovarmi, e ringrazio indistintamente tutti quelli che sono scesi per me. Le cose stavano iniziando a cambiare per me, iniziavo a sentirmi più libera e felice nel conoscerli e nel farmi conoscere sempre di più. Libera ed emozionata di vivermi qualsiasi cosa."

Ida e i suoi corteggiatori: mario e Pierpaolo

Scrive Ida Platano, ringraziando tutti i corteggiatori che sono arrivati nel programma per conoscerla, compresi Mario e Pierpaolo, con cui la situazione è precipitata nelle ultime puntate, dopo che la redazione ha scoperto che le segnalazioni sullo speaker radiofonico erano reali.

"Mi porterò dentro tutti i momenti belli e anche tutti quelli difficili. Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l'avevo immaginato... Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita", si legge nella parte finale del post prima dei saluti a chi ha reso possibile il suo viaggio: "Grazie a Maria per l'opportunità e grazie a tutta la redazione di Uomini e Donne. Grazie a tutti. Vi mando un abbraccio pieno di Amore. Vostra... Ida."