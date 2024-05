Uomini e donne: Pierpaolo abbandona il programma lasciando Ida senza corteggiatori, Maria difende Mario

La puntata di oggi di Uomini e donne è tutta incentrata sul Trono Classico, con l'addio di Ida Platano al programma, dopo l'uscita di scena di Pierpaolo Siano, e le esterne di Davide Paudice.

Il trono Classico del 14 maggio: Ida e Daniele

Il programma è iniziato con la seduta tra la tronista ed il corteggiatore avellinese. Appena entrato in studio Pierpaolo ha chiarito che era venuto solo per rispettare Maria De Filippi e la redazione. "Io Maria sono venuto qua solo per rispetto tuo e della redazione. Sinceramente da lei non voglio sentire niente mi ha messo sullo stesso livello di Mario e questo è grave".

Pierpaolo ha detto addio a Ida

Quando i due si sono seduti hanno iniziato subito a battibeccare. Pierpaolo ha accusato Ida di averlo preso solo in giro e di averlo tenuto nello studio come ruota di scorta di Mario. Da parte sua la Platano conferma di essersi sempre interessata a Siani chiedendogli come mai, nonostante questa sua sensazione, sia rimasto all'interno del programma e non se ne sia andato prima.

Pierpaolo continua ad esternare la sua rabbia nei confronti di Ida, questa puntata è stata registrata subito dopo che Mario aveva ammesso che le segnalazioni su di lui erano vere. Il corteggiatore si spinge ad affermare che se anche fosse la scelta di Ida le direbbe di no perché i comportamenti della Platano lo hanno portato allo sfinimento. "Pensavi che eri la mia scelta? Non te lo avrei mai chiesto di uscire fuori, soprattutto dopo che sono venuta ad Avellino e mi ha fatto aspettare tre ore", replica la donna.

Dopo queste affermazioni, Pierpaolo Siano questo si alza per salutare Maria De Filippi e si allontana dicendo a Ida: "Impara a fare la donna".

Stranamente nello studio tutti prendono le difese di Ida, anche se era palese che Pierpaolo, pur esagerando nei toni, avesse pienamente ragione. La dimostrazione la dà Maria De Filippi quando, rivolgendosi a Gianni che si meraviglia dell'uscita di scena di Ida, gli dice: "Ma lo sai, aveva deciso di abbandonare il trono ieri".

Ida, dopo l'addio di Pierpaolo, saluta tutti e ringrazia Maria De Filippi e le altre dame, Gianni le chiede di restare fino alla fine della puntata e Alessandro la invita a ballare. Tutti sono convinti che la tronista abbia fatto un affare, mettendo, ingiustamente, Pierpaolo sullo stesso piano di Mario. Maria De Filippi addirittura invita Ida riflettere: "La situazione che si è creata è stata difficile anche per lui, non è stato facile metterci la faccia", dice riferendosi all'ammissione fatta da Cusitore sulle segnalazioni arrivate in studio. "C'è stato costretto", replica Ida.

Primo bacio tra Daniele e Gaia

Daniele Paudice è stato protagonista di due esterne, una con Gaia e l'altra con Marika. Il tronista si è commosso a vedere l'esterna con Gaia, con la quale c'è stato anche il primo bacio. La ragazza, invece, non ha apprezzato che il tronista abbia baciato anche l'altra corteggiatrice. Daniele, comunque, l'aveva avvisata: "Il tempo per conoscerci è poco e voglio vivere queste esterne al massimo senza avere rimpianti".