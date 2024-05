Ernesto Russo parla dopo l’addio a Uomini e Donne: “Ho fatto sesso con altre donne“, e su Mario e Ida…

Ieri 20 maggio a Uomini e donne è andata in onda la puntata in cui Ernesto Russo ha dovuto abbandonare lo studio. Il cavaliere ha infranto uno dei regolamenti del programma, uscire con altre ragazze durante la partecipazione al dating show.

Ernesto Russo racconta il suo percorso a Uomini e donne

Dopo la sua uscita, che si è consumata in pochi minuti con Maria De Filippi che ha ritenuto il suo comportamento incompatibile con lo spirito del programma, l'ex cavaliere ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel corso di un'intervista a Casa Lollo, il format di Lorenzo Pugnaloni.

Ernesto Russo ha ricordato i suoi ultimi giorni sul parterre di Canale 5 quando, parlando con Elisa, ha ammesso che se non è innamorato potrebbe anche tradire la donna che sta frequentando, ed è ritornato sulla segnalazione che lo ha messo fuori dai giochi.

"Nell'ultima registrazione ho detto che mi è capitato di tradire, non era una novità, ma quelle foto della segnalazione non c'entrano niente, io ho ammesso di fare sesso ma non ha nulla a che fare con la foto che hanno fatto vedere. Ero con una ragazza che conosco.Venivo da un evento a Sperlonga, sono stato in un villaggio con questa mia amica, poi siamo andati a mangiare nel ristorante, ma tranquillo, infatti non stavamo neanche in atteggiamenti ambigui".

Ernesto Russo sul parterre di Uomini e donne

Ernesto ha collegato questa foto ad altre che ci sono in giro, "Ci sono centinaia di fotografie simili, io preparo eventi, mi trovo spesso in mezzo a situazioni che potrebbero sembrare ambigue, ma non lo sono, Fatto sta che ho ammesso di fare sesso al di fuori del programma e mi sono preso le mie responsabilità. Non sono pentito, non devo chiedere scusa, sono stato sincero e onesto e non sono mai stato fidanzato".

A proposito della foto inviata alla redazione, Ernesto è convinto che la segnalazione sia arrivata tramite Barbara De Santi, la dama che ha frequentato per qualche settimana e con cui, dopo la rottura, ha avuto numerosi scontri. "E' stata lei al cento per cento, forse per ripicca. Il giorno prima mi aveva detto di avere alcune foto mie con una ragazza su una spiaggia. Potrebbero averle inviate sia a lei che alla redazione, a cui Barbara ha girato varie mie foto, anche quella con mia nipote".

Parlando del suo percorso a Uomini e donne, Ernesto, uno dei cavalieri più cercati dalle dame del parterre, ha raccontato di aver frequentato varie donne: "Con alcune non ci siamo neanche baciati e loro dopo due tre uscite piangevano disperate e io mi chiedevo come fosse possibile, neanche mi conoscevano. Comunque non ho rancore verso Barbara e verso nessuno, ho fatto quello che sentivo di fare. Sono rimasto in ottimi rapporti con la redazione, ci siamo anche sentiti, ma gli ho detto che non mi pento di nulla".

Uomini e Donne: Ernesto sorprende Mario dopo l'eliminazione con un gesto di solidarietà

Il rapporto tra Ida Platano e Mario Cusitore

Ernesto, durante la sua permanenza al programma di Maria De Filippi a Uomini e donne si è scontrato molte volte con Mario Cusitore, l'ex corteggiatore di Ida Platano, anche lui eliminato dal programma per una segnalazione. Tra i due poi è nata un'amicizia che dura anche al fuori dal dating show. A proposito del trono di Ida Platano, finito dopo l'addio di Pierpaolo Siani, il secondo corteggiatore della tronista, Ernesto, da spettatore privilegiato del Trono Classico, ha dato il suo parere sul rapporto tra i due protagonisti.

Ida e Mario

"Io penso che c'erano sentimenti sia da parte di Mario che da parte di Ida., mi dispiace per entrambi Io ho legato molto con Mario, sembra strano in così poco tempo ma a volte non c'è bisogno di un'amicizia ventennale con qualcuno per sentirlo vicino - ha detto Ernesto - Io credo che Mario a prescindere dal suo percorso, abbia fatto di tutto fino alla fine per recuperare il suo legame con Ida".

E sul B&B gate Ernesto Russo ha precisato: "Penso che Mario lo abbia fatto in buona fede senza rendersi conto della situazione, io forse avrei agito in modo diverso perché anticipo le cose".