Uomini e Donne, Gianmarco Steri resta nel dating show? Ecco quale sarebbe il suo nuovo ruolo

Dopo il trono e la scelta, Gianmarco non abbandona lo studio del dating show: per lui si profila un futuro nel team di Maria De Filippi, ecco le indiscrezioni che girano sul web.

Sembra proprio che il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne non sia ancora finito. Dopo aver corteggiato Martina De Ioannon ed essere salito sul trono nella stagione appena conclusa, il ragazzo romano - che ha evidentemente conquistato la simpatia di Maria De Filippi - tornerà nel programma, ma con un ruolo completamente diverso.

Dalla poltrona rossa alle forbici: il nuovo ruolo dell'ex tronista

A lanciare l'indiscrezione è stato Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha scritto: "Gianmarco resta nel programma. Per lui si potrebbero aprire le porte lavorative come hair stylist del programma. Il team starebbe valutando l'idea di inserirlo già da settembre."

Il nuovo ruolo dell'ex tronista sarebbe quindi legato alla sua attività professionale. Gianmarco, infatti, è titolare di due barber shop e durante la sua permanenza nel dating show aveva raccontato di occuparsi anche dell'organizzazione di corsi di formazione per parrucchieri.

Selfie di Gianmarco e Cristina dopo la scelta

Il percorso televisivo tra corteggiamenti e trono

Gianmarco è diventato ormai un volto molto noto per il pubblico del programma. È stato in studio per tutta la stagione: inizialmente ha vestito i panni di corteggiatore di Martina De Ioannon, che però alla fine gli ha preferito Ciro Solimeno. In quel famoso giorno della "non scelta", Maria De Filippi ha offerto a Gianmarco il trono, proposta che lui ha accettato con entusiasmo.

Nonostante le alte aspettative - pare che ben ottomila ragazze abbiano scritto in redazione per conoscerlo - il suo trono non è stato tra i più memorabili. Nell'ultima puntata, andata in onda eccezionalmente in prima serata, Gianmarco ha scelto Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. I due sono usciti insieme dal programma, non prima di aver ballato sotto l'iconica pioggia di petali rossi.

Ora per Gianmarco si apre un nuovo capitolo: resterà nel programma, ma dietro le quinte, contribuendo in modo diverso - ma comunque importante - alla riuscita di uno degli show più amati della TV italiana.