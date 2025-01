Uomini e Donne: Martina De Ioannon conclude il suo percorso: Ciro Solimeno è la sua scelta

Nella puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne si è consumato l'epilogo tanto atteso del trono di Martina De Ioannon. La tronista ha affrontato con emozione il momento della scelta, regalando al pubblico di Canale 5 uno dei finali più intensi degli ultimi anni, come hanno sottolineato Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La "non scelta": il commovente addio al corteggiatore

Oggi abbiamo visto la seconda parte dell'addio a Gianmarco Steri, corteggiatore che, pur non conquistando il cuore di Martina, ha dimostrato grande maturità e rispetto. La tronista, in lacrime, ha spiegato a Gianmarco il motivo per cui non poteva essere lui la sua scelta, sottolineando quanto avesse apprezzato il suo carattere e il suo valore, ma ammettendo di non provare sentimenti sufficientemente forti.

La reazione di Gianmarco ha emozionato tutti. Con lucidità e serenità, ha ribadito il suo affetto per Martina e il suo desiderio che lei potesse vivere le emozioni che sentiva di meritare: "So che hai vissuto questo percorso con sincerità, e proprio per questo ti auguro di seguire il tuo cuore. Non provo rancore, solo gratitudine per quello che abbiamo condiviso."

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo la scelta

Il sì di Ciro Solimeno: petali rossi e un anello per Martina

L'uscita di Gianmarco è stata seguita da un lungo applauso del pubblico in studio, mentre Maria De Filippi lo ha salutato con affetto. Concluso il discorso con Steri, è arrivato il momento clou della giornata: la dichiarazione di Martina a Ciro Solimeno. In un discorso toccante, la tronista ha ripercorso le tappe del loro percorso, evidenziando il legame speciale che si era creato tra loro.

"Mi hai detto che sei un salto nel vuoto, ed è vero. Ma è un salto che mi fa battere il cuore, ridere, emozionarmi e sentirmi viva. Non posso e non voglio andare contro quello che sento. Voglio viverti." Ciro, visibilmente emozionato, ha risposto con un gesto simbolico: un anello che ha messo al dito di Martina, confermando i suoi sentimenti con parole piene di dolcezza e impegno: "Io voglio dirti di sì, ma non solo come tua scelta. Voglio uscire di qui con te come tuo fidanzato."

L'apice della puntata è stato il momento in cui i petali rossi sono caduti sul centro dello studio, siglando l'inizio della storia d'amore tra Martina e Ciro. I due si sono lasciati andare a baci e abbracci appassionati, visibilmente emozionati e pronti a vivere il loro futuro insieme. L'intero studio si è stretto intorno a Martina e Ciro, celebrando questa scelta con entusiasmo.

Uomini e donne, Martina De Ioannon: è il giorno della scelta, ma va in onda solo la prima parte

Oggi si è chiuso uno dei troni più appassionanti di Uomini e Donne degli ultimi anni, il percorso della tronista ha conquistato il pubblico non solo per l'intensità delle emozioni, ma anche per la sua autenticità e per il rispetto mostrato verso entrambi i suoi corteggiatori che hanno avuto un ruolo fondamentale in questa storia, "due bravi ragazzi", come li ha definiti ieri Gianni.