Uomini e Donne: Nadia Di Diodato rompe il silenzio dopo la non scelta di Gianmarco Steri

Venerdì 30 maggio Uomini e Donne ha regalato al pubblico una puntata speciale in prima serata su Canale 5, che ha segnato la conclusione del trono di Gianmarco Steri. Il giovane tronista ha fatto la sua scelta tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, decidendo infine di uscire dal programma con Cristina. Un momento emozionante per molti, ma anche doloroso per chi, come Nadia, ha visto spegnersi una speranza coltivata con pazienza e convinzione.

Gianmarco e l'addio a Nadia: "Qualcosa si è rotto"

Prima del tanto atteso sì, il tronista ha voluto prendersi del tempo per parlare con la Di Diodato e spiegarle le ragioni del suo "no". Un confronto profondo e a tratti commosso, in cui ha ammesso che con lei aveva sempre vissuto belle emozioni, ma che durante una discussione avvenuta in camerino aveva compreso l'esistenza di un'incompatibilità tra loro. "Quel momento mi ha fatto riflettere e mi ha frenato. Ho provato a darmi delle colpe, ma ho capito che semplicemente non bastava. Non è giusto uscire insieme se non sento che può funzionare davvero."

La corteggiatrice in lacrime dietro le quinte: "Mi sento sciocca"

Poco dopo essere uscita dallo studio, tra gli abbracci dello staff e gli applausi del pubblico, Nadia ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel backstage del dating show in cui ha spiegato che le sue sensazioni hanno trovato conferma nelle parole del tronista. "In fondo lo sentivo. Avevo capito che non sarei stata io, ma nonostante tutto ho sperato fino alla fine".

Nadia e Gianmarco

"Ho iniziato a fantasticare su una storia con lui, pensavo fosse la volta buona. Mi sento sciocca, perché ho creduto in qualcosa che non era reciproco.", ha spiegato Nadia Di Donato. Nel suo percorso accanto a Gianmarco, Nadia ha mostrato forza, ma anche una profonda vulnerabilità. Nonostante l'evidente delusione, non ha mai cercato lo scontro né alzato la voce. Ha scelto di uscire di scena in silenzio.

Il percorso di Gianmarco Steri è terminato con l'inizio di una nuova storia insieme a Cristina, ma per Nadia la fine del trono potrebbe rappresentare solo il principio di qualcos'altro, magari da nuova tronista nella prossima stagione. Forse, come accaduto per altri volti noti del programma, la sua sincerità e il legame con il pubblico potrebbero riservarle nuove opportunità.