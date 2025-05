Uomini e Donne, Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara: ecco le sue prime parole

Venerdì 30 maggio, in una puntata speciale di Uomini e donne in prima serata su Canale 5, si è concluso il trono di Gianmarco Steri. Un finale attesissimo e ricco di emozione, che ha visto il giovane tronista romano fare finalmente la sua scelta: Cristina Ferrara, la corteggiatrice che fin dall'inizio aveva acceso in lui una scintilla difficile da ignorare.

Cristina ha ricevuto la tanto attesa dichiarazione d'amore al termine di un percorso intenso e spesso altalenante. Nonostante un inizio complicato, segnato da incomprensioni e da una reciproca diffidenza, tra i due si è costruito qualcosa di profondo, fatto di attrazione fisica ma anche di confidenze, fragilità condivise e momenti autentici.

Le parole di Gianmarco: "In te non riesco a vedere il marcio"

Dopo aver congedato l'altra corteggiatrice, Nadia Di Diodato - il tronista ha fatto accomodare Cristina per dichiararle i suoi sentimenti. Un discorso sentito, a tratti commosso, in cui il tronista si è messo completamente a nudo: "La prima volta che ti ho visto non mi eri simpatica, ma i tuoi occhi mi hanno colpito, mi trasmettevano dolcezza e tristezza".

Selfie di Gianmarco e Cristina dopo la scelta

"All'inizio non c'era passione, ma poi mi hai scritto quella lettera, e lì ho iniziato a capire davvero chi eri. Sei fragile, sensibile, e spesso nascondi questi lati. Quando hai detto 'ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio', mi sono sentito uno stro.zo. Non meritavi i miei sfoghi. Sei una ragazza che mi piace tanto e voglio conoscerti fuori da qui."

Il sì di Cristina (quasi)

La corteggiatrice, inizialmente sorpresa e visibilmente emozionata, ha invitato Gianmarco a proseguire con il suo discorso. Lui, con un sorriso imbarazzato e ironico, ha risposto: "E poi che ca.zo te devo dì?!" Subito dopo, finalmente, il bacio tanto atteso. Niente "sì" formale da parte di Cristina Ferrara, ma un gesto che valeva più di mille parole, mentre piovevano i classici petali rossi su una nuova coppia nata tra mille difficoltà e dubbi, ma con la voglia di continuare fuori dallo studio.