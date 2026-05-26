Uomini e Donne: Ciro, Elisa e Martina si raccontano prima della scelta

Ciro Solimeno si prepara alla scelta finale a Uomini e Donne tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Il tronista e le due corteggiatrici si raccontano tra emozione, ansia e speranze per il verdetto.

A poche ore dalla scelta finale a Uomini e Donne, il tronista Ciro Solimeno, insieme alle due corteggiatrici Elisa Leonardi e Martina Calabrò, si lascia andare a dichiarazioni intense. Il clima è quello tipico delle scelte: emozione, ansia e consapevolezza di essere arrivati alla conclusione di un percorso lungo e intenso.

Le parole di Martina prima della scelta

Martina ha raccontato di vivere ore di grande tensione e riflessione: "Stanotte non ho dormito, ho mille pensieri. Sono stata bene nel percorso, anche se negli ultimi giorni non sono riuscita a viverla serenamente." La corteggiatrice ha ripercorso il suo cammino senza rimpianti, sottolineando di aver vissuto tutto con autenticità

"Non ho rimpianti, rifarei tutto. Mi sono immaginata spesso la vita fuori da qui.Me lo sono immaginato tante volte magari nella mia vita nella mia quotidianità. Credo che leu dirà sicuramente di sì, ovviamente io mi auguro che vada tutto per il meglio."

Elisa Leonardi

Il punto di vista di Elisa: emozione e speranza

Anche Elisa ha condiviso le sue sensazioni a poche ore dalla registrazione della scelta: "Tanta ansia, tante emozioni. Spero di uscire da qui con lui, ma non ho ancora una risposta certa." Elisa si è detta soddisfatta del percorso, raccontando di essersi mostrata sempre per ciò che è: "Non rimpiango niente, mi sono sentita quasi la sua fidanzata durante la giornata insieme fuori." E sul finale si dice ottimista: "Secondo me dirà di sì, non credo ad oggi arrivi alla scelta per dire un no."

Le dichiarazioni di Ciro Solimeno prima della scelta

Ciro Solimeno ha parlato con lucidità e forte coinvolgimento emotivo, consapevole della decisione imminente: "C'è ansia e felicità insieme, perché arrivare alla fine di un percorso così è comunque una soddisfazione." Il tronista ha spiegato di aver costruito un legame importante con entrambe le corteggiatrici.

"Indipendentemente dalla scelta, provo affetto verso entrambe. Ho costruito un rapporto con tutte e due. Per questo, qualunque decisione comporta comunque del bene verso l'altra persona. C'è quindi sicuramente molto dispiacere per chi non verrà scelta, ma anche il desiderio di costruire qualcosa di serio con la persona che sceglierò oggi." Poi ha aggiunto di aver finalmente chiarito i propri dubbi: "A oggi ho più certezze e mi baso sulle mie sensazioni."

Martina Calibrò

Le differenze tra le due corteggiatrici secondo il tronista

Ciro ha anche descritto ciò che lo ha colpito delle due ragazze:

Su Martina: spontaneità, trasparenza e un modo diretto di vivere le emozioni

Su Elisa: mistero, silenzi e un atteggiamento più sfuggente che lo ha incuriosito fino alla fine

Due approcci diversi che hanno reso il percorso complesso e ricco di indecisioni.

Il verdetto finale: attesa e suspense

Nonostante le anticipazioni abbiano rivelato quale sarà la scelta di Ciro, il momento finale di un percorso di un tronista è sempre carico di tensione ed emozione. Ciro Solimeno si troverà di fronte a un bivio: da una parte una ragazza più spontanea e immediata, dall'altra un legame costruito sul fascino del non detto.