Uomini e Donne: Ciro punta tutto su Elisa Leonardi, emozioni nel backstage dopo la scelta

Nel finale di Uomini e Donne, Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi tra emozioni e tensione. Nel backstage i due raccontano le prime sensazioni dopo la fine della puntata.

Oggi, martedì 26 maggio, a Uomini e donne è andata in onda la puntata della scelta di Ciro Solimeno. Il tronista decide di puntare tutto su Elisa Leonardi, decidendo di lasciare il programma con la ragazza siciliana. Un momento vissuto tra emozioni, balli e un'accelerata improvvisa di Maria De Filippi.

La decisione finale di Ciro Solimeno: Marina è la non scelta

Nel corso della puntata finale del suo percorso a Uomini e Donne, Ciro Solimeno è arrivato al momento più atteso: la scelta tra le sue corteggiatrici. In studio, il tronista ha fatto sedere per prima Martina Calabrò, spiegandole con grande sincerità che, nonostante l'affetto e la stima, il suo cuore lo portava in un'altra direzione. La ragazza, visibilmente emozionata, è scoppiata in lacrime per la delusione, ma ha comunque augurato il meglio a Ciro, salutando poi Maria De Filippi con un abbraccio.

Il confronto emozionante con Elisa Leonardi

Subito dopo è arrivato il momento decisivo con Elisa Leonardi. Il confronto tra i due è stato intenso e carico di emozione. Prima dell'ingresso della corteggiatrice, Ciro ha fatto scendere dei petali di rose nello studio, lasciando intendere che la scelta fosse ormai già stata fatta. Rivolgendosi poi a Elisa, il tronista ha ammesso di aver trovato in lei una persona fondamentale nel suo percorso, pur riconoscendo le possibili difficoltà future legate ai caratteri simili e all'orgoglio di entrambi.

Maria De Filippi

Maria De Filippi invita ad accelerare i tempi

Durante il momento della scelta, anche Maria De Filippi è intervenuta invitando Ciro ad accelerare i tempi, temendo che Elisa, vedendo i petali, potesse soffrire inutilmente. Poco dopo, Solimeno ha trovato la sintesi delle sue emozioni e ha dichiarato la sua scelta: "Non riesco a fingere. Hai degli occhi bellissimi, ma quando mi guardano diventano ancora più belli".

La scelta e il primo ballo in studio

Dopo la dichiarazione, Ciro ha consegnato a Elisa un mazzo di rose accompagnato da un biglietto con una frase romantica: "Il destino forse aveva già deciso tutto prima di noi. Gli occhi si baciano prima delle labbra e i miei non hanno mai smesso di cercare i tuoi". Al termine del momento, Maria De Filippi ha concesso alla coppia un secondo ballo in studio.

Ciro ed Elisa dopo la scelta

Le reazioni nel backstage a Witty TV

Dietro le quinte, ai microfoni di Witty TV, i due hanno raccontato le proprie sensazioni con toni più leggeri. "Non si sentiva la scelta, un po' la frase che dicono tutte", ha scherzato Ciro. Elisa ha replicato ironicamente: "Non ho detto questo, ho detto che non lo sapevo neanche io. Ho detto che era un incoerente, un falso e un bravo attore".

Il retroscena di Elisa sui petali in studio

Parlando dei petali, Elisa ha ammesso di non aver colto subito il significato del gesto: "Io non c'avevo fatto caso ai petali. Ho pensato: 'È passato troppo poco tempo e la prima che si chiama non è mai la scelta'. Ero entrata tutta arrabbiata: dai, dimmi quello che devi dirmi e me ne vado".

Le parole finali di Ciro Solimeno

A chiusura dell'esperienza, Ciro ha espresso tutta la sua emozione per il percorso vissuto: "Ora siamo qua e io non vedo l'ora di viverti. Sono contento. Sono stati giorni intensi e pesanti questi pre-scelta. Un po' d'ansia, poi ho capito dentro di me alcune cose, quindi sono felice di com'è andata". Il tronista ha poi aggiunto: "Vedendomi da fuori ho rivisto il Ciro spontaneo, tranquillo e genuino. Quando ti dico che nel momento in cui ti guardo negli occhi non riesco a nascondere i sentimenti che provo, è la verità".