Uomini e Donne: Ernesto Passaro sorprende Cristina con l’anello di fidanzamento

Cristina Anania ed Ernesto Passaro sono l'ultima coppia del Trono Classico ad aver lasciato Uomini e Donne. La tronista, dopo un percorso tortuoso, ha scelto il vigile del fuoco di Castellammare di Stabia. Fin dal primo momento i due hanno dato l'idea di piacersi, anche se durante il percorso avevano spesso litigato e il loro rapporto sembrava non decollare.

La vita dopo Uomini e donne

Una volta terminata l'esperienza televisiva, la loro relazione procede a gonfie vele. Dopo un'intervista a Witty TV, i due protagonisti del dating show hanno fatto la consueta passerella a Verissimo per raccontare com'è andato questo periodo. La scelta, infatti, era stata registrata a metà gennaio.

Dove Cristiana ed Ernesto andranno a convivere

I due hanno raccontato a Silvia Toffanin di aver deciso di andare a convivere: "Sveleremo delle cose che sarai la prima a sapere. Dal punto di vista della convivenza manca molto poco. So che è una scelta un po' affrettata, però per noi stare a distanza è impossibile, impraticabile", ha detto l'ex tronista. "Ci desideriamo e abbiamo bisogno costantemente di vederci e di sentirci. Abbiamo bisogno di uno spazio tutto nostro e andremo a convivere. Io lavoro a Roma, anche il suo lavoro a Roma le può dare tante e tante opportunità, quindi speriamo di fermarci lì."

Ernesto dà l'anello a Cristiana

Quando l'ex tronista si è innamorata del suo corteggiatore

Raccontando la sua esperienza con Ernesto, Cristina ha aggiunto:"Rifarei ogni lite, perché comunque ogni discussione ci insegnava qualcosa. Ho avuto la fortuna di avere due persone che mi interessavano realmente al 100%. Con lui è stato diverso, perché ci sono state molte più liti e mi sono, tra virgolette, sempre messa alla prova. In qualche modo sentivo che c'era sempre qualcosa che mi spingeva ad alzarmi: per me, senza permesso, dovevo rincorrerlo. Infatti sono stata molto incoerente perché avevo promesso che non l'avrei più fatto, cosa che invece non sono riuscita a mantenere. Però credo che il momento che mi ha fatto capire la verità sia stato quando lui si è dichiarato. Quando l'ha fatto, mi sono innamorata di lui lì."

Il tatuaggio e l'anello di fidanzamento

I due, che si sono tatuati un cuore sul polso Ernesto, in un momento speciale, le ha poi donato l'anello di fidanzamento: "Oggi volevo sfruttare questo momento per parlare di noi. Sei riuscita a cambiare tutto, a farmi ricredere in sentimenti che forse ormai avevo nascosto. Avevo intenzione di non farli nascere nuovi, di non risentirli. Questo percorso ci ha aiutato tanto, soprattutto tu. Un semplice abbraccio mi cambia la giornata, a volte anche lavorativamente. Oggi sono qui per ufficializzare questa cosa e racchiuderla in un solo oggetto" ha detto, consegnandole l'anello.