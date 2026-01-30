Uomini e Donne: Cristiana ed Ernesto, primo selfie e dichiarazioni dopo la scelta

Dopo la scelta finale a Uomini e Donne, Cristiana ed Ernesto festeggiano il loro amore condividendo il primo selfie da coppia e raccontando emozioni, dubbi superati e la gioia di aver trovato l'amore.

Oggi, 30 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la scelta finale di Cristiana Anania a Uomini e Donne. La ragazza ha deciso di chiudere il percorso televisivo lasciandosi andare ai sentimenti e scegliendo Ernesto Passaro, il vigile del fuoco originario di Castellammare di Stabia. La scena, resa ancora più emozionante dalla consueta pioggia di petali di rosa, ha suggellato la nascita di questa nuova coppia.

Subito dopo la scelta, Cristiana ed Ernesto hanno condiviso sui social un selfie di coppia per celebrare il momento, mentre su Witty TV sono state trasmesse le loro prime impressioni a caldo dopo la puntata.

Le parole di Cristiana: un percorso di emozioni

Cristiana, visibilmente emozionata, ha voluto condividere i suoi sentimenti sui social: "Ed eccomi qui. Non so da dove iniziare, quindi inizio così. È iniziato tutto quasi senza che me ne rendessi conto... giorno dopo giorno, senza mai farmi pesare nulla, le persone a me care mi sono state accanto. Un immenso grazie alla redazione, a Maria, che chiamerei famiglia... E poi c'è l'amore".

"Quello che non si spiega, che non si calcola, che fa rumore e ti entra dentro. Io quell'amore l'ho trovato. E oggi, con emozione e gratitudine, lo scelgo con tutto il mio cuore". Cristiana ha concluso ringraziando anche i fan per l'affetto e i messaggi ricevuti: "Li sto leggendo piano, uno per uno, e mi stanno arrivando addosso in un modo che non so spiegare bene. Grazie per esserci."

Ernesto racconta il suo percorso e la gioia della scelta

Anche Ernesto ha voluto condividere le sue emozioni dopo la scelta: "Entrare nel programma di Uomini e Donne è stato per me molto più di un semplice percorso televisivo: è stata un'esperienza di vita vera, fatta di emozioni forti e momenti che porterò sempre nel cuore. Ho conosciuto una ragazza stupenda, capace di entrarmi dentro in punta di piedi e di farmi innamorare giorno dopo giorno."

Ernesto ha ringraziato la redazione e i singoli membri che lo hanno seguito passo dopo passo, ma soprattutto ha espresso gratitudine verso la vita per avergli fatto incontrare Cristiana, oggi la sua compagna: "Porto con me un'esperienza indimenticabile e un amore che mi fa guardare al futuro con il sorriso."