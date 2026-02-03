Uomini e Donne: Cristiana ed Ernesto parlano della prima notte insieme dopo la scelta

La scorsa settimana, su Canale 5, è andata in onda la tanto attesa scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne. La tronista ha deciso di seguire il cuore e concludere il suo percorso televisivo scegliendo Ernesto Passaro, vigile del fuoco originario di Castellammare di Stabia.

I dubbi di Ernesto prima de La scelta e le motivazioni di Cristiana

Nelle ultime ore su Witty TV è stata pubblicata un'intervista esclusiva in cui i due protagonisti del dating show hanno raccontato a caldo le emozioni vissute dopo la fine della registrazione e alcuni retroscena della loro conoscenza. Alla domanda "Quanto ti aspettavi di essere la scelta da 1 a 10?", Ernesto ha risposto senza mezzi termini: "Mi aspettavo di non essere la scelta, 10. Ero convintissimo di non esserlo, anche perché lei ha incentrato il suo percorso su serenità e tranquillità".

Parole che hanno messo un po' in difficoltà Cristiana, che però ha chiarito il suo punto di vista: "Quando lui cita questa frase mi mette in difficoltà, perché effettivamente è così. Però la morale della favola è che nella mia vita cerco qualcosa che mi tenga viva, e quindi lui è perfetto".

Cristiana ed Ernesto

I sentimenti nascosti di Ernesto durante il percorso

Nel corso dell'intervista, Ernesto ha anche ammesso di non essere riuscito a dichiarare subito i suoi sentimenti: "Quando ho capito che mi ero innamorato, ho avuto paura. L'amore è bellissimo ma ti rende vulnerabile e cercavo di nasconderlo. Ma poi ci sono stati alti e bassi e ho capito che la cosa più sbagliata era proprio non dirlo".

Un lato inaspettato della coppia

Non sono mancati momenti più leggeri e ironici. Alla domanda su un lato inaspettato dell'altro, Cristiana ha raccontato con il sorriso: "Tutte le sere lui si prende un momento per chiedermi perché lo tratto male. Ha una pazienza infinita e io me ne approfitto, iniziando a chiedergli favori". Curiosità anche su come si sono salvati in rubrica: Cristiana ha scelto 'Amore mio' con l'emoticon del pompiere, mentre Ernesto è rimasto sul classico 'Ammore mio', scritto in napoletano.

La prima notte di Cristiana ed Ernesto

Infine, la coppia ha raccontato come ha trascorso la prima notte dopo l'uscita dal programma. "Siamo andati in hotel, siamo stati insieme, abbiamo mangiato e ci siamo divertiti. È andato tutto bene", ha spiegato Ernesto. Cristiana ha aggiunto un dettaglio tenero e divertente: "Io ero con maschera, chignon e pigiama di Barbie. Mi sono detta: se mi ama così, allora è quello giusto".

Un inizio semplice ma autentico, come ha concluso Ernesto: "Abbiamo litigato tanto durante il percorso, era come se ci conoscessimo da una vita". L'intervista si è conclusa con una grande 'prova d'amore' di Cristiana che ha detto "Forza Napoli", la squadra del cuore di Ernesto.