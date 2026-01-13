Uomini e Donne: Cristiana sceglie Ernesto, ecco cosa è successo in studio

Nel giorno della scelta, Cristiana emoziona lo studio di Uomini e Donne: il no sofferto a Federico, la decisione finale per Ernesto e le reazioni a caldo tra lacrime, applausi e tensione.

È stata una puntata particolarmente intensa ed emozionante quella dedicata alla scelta di Cristiana a Uomini e Donne: tra lacrime, dichiarazioni profonde e attimi carichi di commozione, i protagonisti hanno vissuto momenti davvero toccanti. Ecco cosa è accaduto nello studio del dating show durante la registrazione del 12 gennaio, secondo le rivelazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Cristiana si è presentata nel giorno decisivo con un elegante abito rosa, visibilmente emozionata. Federico Cotugno, raffinato ed elegante, ha scelto una camicia con completo nero, mentre Ernesto Passaro si è mostrato impeccabile, confermando ancora una volta il suo stile curato. Nei filmati mandati in onda, tutti e tre appaiono tesi e profondamente coinvolti, consapevoli dell'importanza del momento.

Il percorso con Federico: famiglia, sorprese e un "sceglimi" da brividi

Federico ha voluto conquistare Cristiana portandola a fare un giro in moto per Roma, un momento di grande complicità, seguito da un incontro molto intimo: la conoscenza dei nonni e dei fratelli di lui. Un passaggio importante, che ha toccato entrambi nel profondo.

Cristiana ha scelto Ernesto

La giornata è poi proseguita in un castello suggestivo, dove Federico ha organizzato una sorpresa romantica: su un muro vengono proiettate frasi e immagini per raccontarle, senza filtri, perché lei è così speciale per lui. Il momento culminante arriva quando le dice semplicemente: "Sceglimi". I due si commuovono insieme, regalando una delle scene più intense del percorso.

Ernesto e Napoli: dichiarazioni d'amore e presagi di addio

Anche Ernesto ha scelto una cornice importante: Napoli. Una passeggiata sul lungomare diventa il momento perfetto per confessarle di essersi innamorato. Subito dopo, la conduce a casa sua per presentarle i fratelli, che le consegnano un mazzo di fiori da parte dei genitori, gesto che emoziona profondamente Cristiana.

La sera, l'atmosfera si fa ancora più intensa: Ernesto la porta davanti a un'installazione con un cuore trafitto da una freccia e le dice una frase destinata a restare impressa: "Quello è il mio cuore e tu sei la freccia". Convinto di non essere la scelta, si lascia andare a una confessione malinconica, dicendole che gli mancherà il suo profumo.

Federico Cotugno

La scelta finale e la reazione dello studio

Nel momento decisivo, non manca la battuta di Tina Cipollari, che ironizza dicendo: "Che carino Federico, si ammazza se non lo scegli". Ma subito dopo arriva la verità. Cristiana fa chiamare Federico per comunicargli che non sarà lui la sua scelta. Con parole molto sentite, ripercorre il loro percorso, sottolinea che è stato il primo corteggiatore, lo ringrazia e gli dice che gli vuole bene.

Tuttavia, la tronista ammette di dover seguire ciò che sente davvero, perché il suo cuore è altrove. Poi è il turno di Ernesto: è il vigile del fuoco la scelta di Cristiana e i due ballano al centro dello studio sotto la classica pioggia di petali di rosa. In studio per Cristiana c'erano mamma, sorella e suo nonno, con cui ha ballato.