Uomini e Donne, Ernesto Passaro accusa Sara Gaudenzi: “Veniva da me in caserma”

Non si placa la tensione tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, protagoniste dell'ultima edizione di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il loro rapporto è stato segnato fin dall'inizio da una forte antipatia reciproca, nata quando Sara ha iniziato a frequentare alcuni ragazzi precedentemente 'scartati da Cristiana'. Un dettaglio che ha acceso rivalità e frecciatine tra le due troniste.

"Percorso finto": le accuse durissime di Cristiana a Sara

In una recente intervista a ComingSoon, Cristiana è tornata a parlare del percorso della sua "rivale" mettendo in dubbio la sincerità di Sara e della sua scelta finale con Alessio Rubeca. "All'inizio non pensavo fosse lì per finta, poi ho iniziato a crederlo piano piano, anche la sua scelta è stata finta tanto quanto tutto il suo percorso." Parole dure, anche se smorzate da un augurio finale: Cristiana ha infatti dichiarato di non provare odio, ma "tenerezza".

La replica social di Sara: frecciata social

La risposta di Sara non si è fatta attendere. L'ex tronista ha pubblicato sui social un video tratto dal Grande Fratello Vip, in cui Alessandra Mussolini definiva Adriana Volpe "falsona". Un gesto interpretato da molti come una frecciata indiretta proprio a Cristiana. Inoltre, Sara ha condiviso anche alcuni messaggi delle sue follower che sottolineavano l'incoerenza dell'ex collega, ricordando come l'avesse voluta sul parterre nel giorno della sua scelta, per poi criticarla.

Sara Gaudenzi

Ernesto Passaro rompe il silenzio: "Ecco la verità": accuse pesanti

A rendere il clima ancora più teso è stato l'intervento di Ernesto Passaro, scelta di Cristiana, con cui oggi convive a Roma. Attraverso alcune storie Instagram, Ernesto ha lanciato un'accusa sorprendente contro Sara: "Che bello essere giudicati da gente falsissima e irrispettosa... I saluti in caserma che arrivavano più volte durante il mio percorso mentre corteggiavo un'altra ragazza dove li mettiamo? La verità dilla tutta prima di puntare il dito". E poi: "Meglio Pinocchio, che almeno è riuscito a crescere, che rimanere così piccoli pur avendo poco meno di trent'anni".

Un riferimento a presunti saluti, probabilmente portati da terze persone a Ernesto mentre il giovane corteggiava Cristiana, mai resi pubblici prima e, con ogni probabilità, ignoti anche alla produzione. Lo scontro tra le due ex troniste sembra tutt'altro che concluso. Tra accuse di falsità, frecciate social e rivelazioni inaspettate, il drama nato a Uomini e Donne continua anche fuori dagli studi televisivi.