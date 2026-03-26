Uomini e Donne: Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca, Maria De Filippi richiama Tina

Oggi, giovedì 26 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento del Trono Classico, Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta: la tronista ha abbandonato il programma con Alessio Rubeca.

La puntata di oggi di Uomini e Donne - Trono Classico è stata registrata lo stesso giorno di quella precedente, quando Matteo aveva chiesto scusa a Maria De Filippi e a Sara Gaudenzi per il suo atteggiamento aggressivo visto nella puntata di martedì.

Tina Cipollari contro Sara Gaudenzi

La scelta di Sara è stata sicuramente accelerata anche dalle pressioni dei due opinionisti che, come ha sottolineato Maria De Filippi, l'hanno messa con le spalle al muro, spingendola a prendere una decisione che forse avrebbe maturato nei giorni successivi.

Matteo Stratoti

Prima della scelta, Tina Cipollari si è detta sorpresa dal comportamento di Sara, notando come nelle ultime puntate abbia sempre scelto di ballare con Alessio: "Sono tre balli che fai sempre con Alessio, perché? Hai due corteggiatori e ti vedo felice solo con lui. Il tuo atteggiamento è assurdo"

Poi si è rivolta direttamente a Matteo, chiedendogli cosa ci facesse ancora in studio: "Mi chiedo cosa tu stia a fare lì e poi ci lamentiamo delle sue reazioni?" Gli scontri tra i protagonisti sono stati molto accesi e qualche volta sopra le righe. Gli opinionisti hanno preso apertamente posizione, spesso schierandosi con Matteo, nonostante i suoi atteggiamenti discutibili nei confronti di Sara. Tina, esasperata, ha persino lasciato lo studio dicendo: "Esco perché mi fai una tale rabbia, sempre queste polemiche inutili. Questa saggezza che non hai per niente. Ma vai a quel paese"

Uomini e Donne: la scelta di Sara Gaudenzi

Alla fine, Sara ha fatto la sua scelta dichiarando: "L'unica certezza che ho è che Alessio mi fa stare bene. Da quando ho iniziato questo percorso certe emozioni le ho provate solo con te e, se vuoi, possiamo anche andare via insieme." Alessio ha accettato.

Il rimprovero di Maria De Filippi a Tina Cipollari

Una scelta che molti hanno definito deludente, inserita in un trono considerato tra i peggiori degli ultimi tempi. Secondo alcuni, anche gli opinionisti hanno contribuito a questo risultato, avendo spesso difeso Matteo e perdonato ogni suo comportamento. Nel finale, Tina non ha salutato Sara, gesto che non è passato inosservato. Maria De Filippi, visibilmente infastidita, le ha ricordato: "Sei pur sempre una persona adulta", lasciando intendere che nello studio le regole le stabilisce lei.