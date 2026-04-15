Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno blocca le esterne e rinvia la scelta finale

Il tronista decide di non organizzare nuove esterne e si prende due/tre settimane prima della scelta finale. Gemma chiude una conoscenza, Cinzia si avvicina a Marco e in studio scoppiano discussioni accese tra dame e cavalieri.

Oggi, martedì 15 aprile, negli studi di Uomini e Donne è andata in scena una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni, riportate da Lollo Magazine, parlano di nuovi incontri per Gemma Galgani e decisioni inaspettate di Ciro Solimeno.

Cinzia Paolini e Marco: bacio e sentimenti in crescita

La registrazione è iniziata con Cinzia Paolini e Marco, assenti nella puntata precedente per un ritardo del treno. I due, nonostante abbiano dormito in camere separate nello stesso hotel, hanno trascorso del tempo insieme fino a tarda sera, arrivando anche a scambiarsi un bacio. Cinzia ha dichiarato di provare sentimenti importanti e si è detta persino disposta a trasferirsi a Milano per lui, segno di un coinvolgimento sempre più profondo.

Gemma Galgani tra nuove conoscenze e un addio

Spazio poi a Gemma Galgani, protagonista come sempre del Trono Over. La dama ha deciso di chiudere una conoscenza per mancanza di interesse, ma ha anche accettato di uscire a prendere un aperitivo con Gianpaolo, nuovo cavaliere del parterre. L'incontro però non ha avuto sviluppi sentimentali: lui ha chiarito di voler proseguire solo su un piano di amicizia, mentre Gemma ha comunque parlato di buone sensazioni, senza però arrivare a una svolta.

Massimo ed Elena: chiusura definitiva e nuovi attriti

Come già anticipato, Massimo ed Elena hanno definitivamente chiuso la loro frequentazione. I due sono tornati in studio ma il confronto non ha portato a riavvicinamenti: tra loro è scoppiata soltanto una nuova discussione, senza possibilità di ricucire il rapporto.

Trono Over: forte lite tra Giada e Nicola

Nel corso della registrazione di oggi è nata una discussione molto accesa tra Giada e Nicola. Dopo una cena condivisa con Elena, i due hanno ammesso di aver parlato anche di altre frequentazioni, ma il confronto è rapidamente degenerato. Giada ha accusato Nicola di non essere sincero, sostenendo che dopo la seconda uscita ci sarebbe stato anche un momento più intimo tra loro. L'uomo ha respinto le accuse, ma lo scontro è rimasto molto teso.

Alessio Pilli Stella

Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta: scontro in studio

Protagonista anche Gloria Nicoletti, che sta vivendo una nuova conoscenza iniziata con un bacio. Tuttavia, l'intervento di Cristina Tenuta ha acceso la discussione: Cristina ha criticato la rapidità con cui Gloria avrebbe voltato pagina dopo Antonio Marino. La lite si è ulteriormente infiammata quando sono emerse alcune segnalazioni legate a un ristorante romano, coinvolgendo anche la produzione e spingendo Maria De Filippi a intervenire per riportare ordine in studio.

Rosanna Siino e Alessio Pili Stella: nuove tensioni

Non sono mancati ulteriori momenti di tensione con Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. La dama ha chiesto chiarimenti dopo una conoscenza durata pochissimo, ma la situazione è peggiorata quando è emerso che Alessio avrebbe mostrato alcune conversazioni private a Debora. Il confronto si è trasformato in un nuovo battibecco, con accuse e giustificazioni reciproche.

Elisa Leonardi

Davide e Sabrina Zago: dubbi e accuse di visibilità

Spazio anche a Sabrina Zago e Davide. Il cavaliere è uscito con una nuova conoscenza, ma tra loro ci sono stati solo baci e nessuna evoluzione importante. Tina Cipollari ha espresso dubbi sul suo reale interesse, ipotizzando una partecipazione più orientata alla visibilità. Sabrina, dal canto suo, ha raccontato la fine di una sua recente frequentazione.

Ciro Solimeno: stop alle esterne e decisione rimandata

Grande attenzione anche per Ciro Solimeno, ancora incerto sul suo percorso. Dopo l'ultima registrazione ha deciso di non organizzare nuove esterne, prendendosi circa 2-3 settimane di tempo per riflettere prima della scelta definitiva. Le sue attenzioni restano divise tra Martina e Elisa, entrambe coinvolte in un confronto sempre più teso. In studio, le accuse di ambiguità delle corteggiatrici al tronista hanno alimentato il clima di tensione, mentre Ciro ha ribadito di aver bisogno di chiarezza prima di stabilire con chi lasciare il programma.