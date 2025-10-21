Uomini e Donne, Ciro Solimeno esplode: “Martina mi ha mentito fino all’ultimo”

Il triangolo tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno si infiamma. L'ex corteggiatore, deluso, racconta la sua verità: e accusa l'ex tronista di avergli mentito.

Il clima si fa sempre più teso tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopo che la foto del bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri è diventata virale sui social, è arrivata una nuova e durissima dichiarazione di Ciro Solimeno, rilasciata ad Amedeo Venza.

Ciro su Martina: "Mi ha preso in giro fino all'ultimo secondo"

L'ex corteggiatore, visibilmente deluso dopo la pubblicazione della foto tra la De Ioannon e Gianmarco, non ha usato mezzi termini: "Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a Roma il 13 e il 14? È surreale solo immaginarlo. Non l'avrei mai permesso, non avrebbe avuto senso."

Ciro ha poi aggiunto parole ancora più pesanti, accusando apertamente Martina di averlo ingannato fino alla fine della loro relazione: "Davvero qualcuno può credere che io sapessi tutto, che accettassi quella situazione e nello stesso tempo continuassi a vivere serenamente la mia vita con lei? Sarebbe stata una situazione che non mi avrebbe portato a nulla, se non a passare per c.glione davanti a tutti."

Gianmarco Steri

"È lei invece che mi ha preso in giro fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo minuto, fino a quando siamo stati insieme l'ultima volta. Ha sfruttato tutto quello che poteva sfruttare, senza un minimo di rispetto per quello che c'era stato. È semplicemente impossibile credere che io potessi sapere e far finta di niente. Chi mi conosce sa che non è da me."

Le dichiarazioni di due giorni fa: "Non penso mi abbia tradito, ma troppi segnali"

Già domenica scorsa, in un'intervista a Lorenzo Pugnaloni, Ciro aveva espresso la sua amarezza, sottolineando di sentirsi preso in giro da Martina: "Ho creduto fino all'ultimo alle sue parole. Non faccio parte di nessun teatrino, quello che state scoprendo voi lo sto scoprendo anch'io. Mi sento preso in giro." Il ragazzo aveva parlato di frecciatine, negazioni e bugie, evidenziando come tutta la vicenda sia stata gestita con poca chiarezza e rispetto reciproco.

Sul tema del presunto tradimento, Ciro aveva fatto capire che qualcosa non gli tornava: "Non penso mi abbia tradito, ma troppi segnali. Diceva che non stava bene da mesi. Ma dopo una settimana che Gianmarco si lascia, lei lascia me... a casa mia due più due fa quattro. Merito una verità assoluta."