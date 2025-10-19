Uomini e donne, Ciro Solimeno distrutto: “Martina mi ha mentito, poi il bacio con Gianmarco. È stata falsa”

Dopo settimane di voci, Ciro Solimeno, ex corteggiatore e scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, ha deciso di raccontare tutta la verità. L'amore nato nel programma di Maria De Filippi è durato poco lontano dalle telecamere, e oggi Ciro parla senza filtri a Lorenzo Pugnaloni, spiegando cosa è davvero successo tra lui, Martina e Gianmarco Steri, l'altro ex corteggiatore della tronista.

"Mi sono fidato fino a tre ore fa" - lo sfogo social di Ciro

Prima dell'intervista, Ciro aveva già espresso sui social la sua delusionedopo le segnalazioni che vedevano Martina insieme a Gianmarco: "Ho creduto fino all'ultimo alle sue parole. Non faccio parte di nessun teatrino, quello che state scoprendo voi lo sto scoprendo anch'io. Mi sento preso in giro." Il ragazzo ha parlato di frecciatine, negazioni e bugie, sottolineando come la situazione sia stata gestita con poca chiarezza e rispetto.

Le parerle di Ciro Solimeno oggi

Nel colloquio con Pugnaloni, l'ex corteggiatore ha raccontato di aver assistito per caso al primo incontro tra Martina e Gianmarco dopo la fine del programma: "Ero uscito con i miei amici, lei con le sue. Ci siamo salutati, ma quando ho visto arrivare Gianmarco ha iniziato a comportarsi in modo strano. Dopo un po' me ne sono andato". Tornata a casa, Martina gli avrebbe detto di aver solo incrociato uno sguardo e un saluto con Gianmarco, ma Ciro ammette di aver percepito un cambiamento immediato.

Martina De Ioannon

L'ex corteggiatore ha poi spiegato come la loro storia sia finita e cosa è successo subito dopo: "Ci siamo lasciati perché siamo in due momenti di vita diversi. Lei vuole fare tv e cerca una persona realizzata accanto a sé. Una settimana fa ci siamo rivisti, abbiamo dormito insieme, ma poi è sparita." Ciro ha raccontato che, dopo le segnalazioni social, ha scritto a Martina per chiedere spiegazioni.

"Le mando un messaggio dopo la storia della collana e delle emoticon dei treni. Mi dice 'Ti devo dire la verità': mi conferma che si sono visti e si sono baciati. Il ragazzo ha poi aggiunto: "Dice che non sono andati a letto, ma non le credo. Forse è stata la prima volta che si sono rivisti, ma non posso mettere la mano sul fuoco."

"Martina mi ha fatto passare per visionario"

Ciro si è detto profondamente ferito: "Ha sempre negato tutto facendomi passare per visionario. Mi ha detto che lei e Gianmarco sono pronti ad affrontare me e Cristina, perché sanno che avremmo parlato. Ma quando stava con me, di lui parlava male." Secondo Ciro, Martina lo avrebbe definito un "trentenne che vive ancora con i suoi e non è realizzato".

Gianmarco Steri

Insulti, blocchi e dolore: "Mi fa male davvero"

Ciro ha anche parlato del periodo di tensione e rabbia seguito alla rottura: "Ci siamo insultati a vicenda, l'ho bloccata su WhatsApp, lei ha tolto tutte le foto dai social e io ho fatto quelle storie. Potevo dire di tutto e di più, ma mi sono trattenuto. Non voglio una guerra, sto male per lei. Ti giuro, mi fa male davvero."

Alla domanda di Pugnaloni se avesse mai parlato con Gianmarco, Ciro risponde secco: "No." E aggiunge, riferendosi al presunto riavvicinamento tra Martina e l'ex corteggiatore: "Sono allibito. E questi sono i valori che tanto decanta? Se doveva fare questa cosa, doveva farla alla luce del sole. Ha gestito tutto in maniera troppo precoce. Ha sempre negato, è stata falsa."

Ciro: "Non penso mi abbia tradito, ma merito una verità assoluta"

Sul tema del tradimento, Ciro preferisce non usare quella parola, ma ammette che qualcosa non torna: "Non penso mi abbia tradito, ma troppi segnali. Diceva che non stava bene da mesi. Ma dopo una settimana che Gianmarco si lascia, lei lascia me... a casa mia due più due fa quattro. Merito una verità assoluta." Infine, Ciro ha commentato le attuali scelte di Martina e la gestione della nuova situazione: "Dice che non si ritiene fidanzata con Gianmarco, si sta solo tutelando. Ma tanto prima o poi verrà fuori tutto. Cristina è stata presa in giro da Gianmarco. Qualcosa accadrà, per forza."