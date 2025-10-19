Ballando con le Stelle, pagelle quarta puntata: la discussione D'Urso-Lucarelli e i piedi di Rosa Chemical

Un mese di Ballando con le Stelle e nel programma di Milly Carlucci non si è ancora vista un'eliminazione. Con l'exploit di Filippo Magnini, Andrea Delogu che insidia Francesca Fialdini, Barbara D'Urso che inizia a fare ciò per cui è stata ingaggiata, ecco cosa è successo nel corso della quarta puntata

Tu quoque, puntata numero quattro. Dopo un mese di messa in onda infatti, la ventesima edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1 non ha ancora un eliminato: conclusasi con la vittoria della coppia Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca, al termine del quarto appuntamento i concorrenti sono ancora tutti in gara. Una volta di più, lasciando i telespettatori rimasti svegli fino all'una e mezza di notte, con la solita domanda che ronza in testa: "Ma questa puntata, ma che l'abbiamo guardata a fare?".

Stavolta la riposta è la seguente: perché Barbara D'Urso ha finalmente tirato fuori che belva si sente, una che "era ferma ingiustamente" per l'esattezza. Ebbene si: il ring del Foro Italico era pronto da tempo, l'incontro Lucarelli-D'Urso è andato in scena. Tardò, ma alla fine arrivò: almeno questo famoso cachet di cui tanto si vocifera, ha iniziato a fruttare.

Ballerino per una notte, un celebratissimo Renato Zero che, comunque, ha cantato.

Magnini risponde come vuole lui - voto 7

I book makers puntavano tutti su Marcella Bella e Barbara D'Urso e invece, di botto, è partito in quarta Filippo Magnini. L'ex nuotatore è stato il secondo ad esibirsi: di nero vestito, prima ha mandato in visibilio l'ormone di Rossella Erra, poi ha contestato la giuria le cui critiche, a suo dire, non sarebbero giuste. La Smith, Canino, la Lucarelli: Magnini ha respinto tutto al mittente, persino l'osservazione per cui non guarda la Tripoli negli occhi.

"Sono sempre uscito tardi, per una volta posso parlare con voi", risponde carico a pallettoni, mentre alla Lucarelli che cerca di inchiodarlo con una domanda: "Rispondo, però rispondo come voglio io, non come vuoi tu". La dialettica non è certo il suo forte, specie davanti a chi con le parole ci lavora, ma il concorrente Magnini ha tirato fuori di che pasta è fatto: parecchio al dente, dura da masticare.

Tra l'altro, è anche migliorato nel ballo, cosa che gli è valsa i commenti positivi della giuria.

Andrea Delogu insidia Francesca Fialdini - voto 8

Se Francesca Fialdini è la favorita alla vittoria, ecco che arriva bel bella Andrea Delogu. Tosta, pensante, sprovvista di ego fragile da difendere al minimo sentore di affronto, la Delogu è pronta a insediare un primo posto che sembra già destinato.

Mentre Francesca Fialdini è la prima della classe con i compiti sempre perfetti, quella che va volontaria all'interrogazione, Andrea Delogu è la compagna che, invece, aspetta di essere interrogata per dimostrare di cosa è capace.

Si racconta come una che si sente stupida nelle relazioni d'amore, una ragazzina insicura: così le riesce pure la magia di farci identificare con lei. E questo nonostante, nel frattempo, ci si sia appena parata davanti in tutta la sua bellezza.

Se, come la Guaccero, la Fialdini sembra destinata alla vittoria, speriamo che la Delogu non faccia la fine di Federica Nargi.

La D'Urso esce la belva e la Carlucci la spegne - voto 4

Il quickstep di Barbara D'Urso è un'esibizione riuscita, eppure manca qualcosa: lo sostiene Matano, lo conferma la Lucarelli. Il problema è che, a Ballando con le Stelle, la D'Urso ha appunto ballato: anzi, solo ballato. A leggere tra le righe, ma nemmeno troppo, il sottotesto è chiaro: il cachet di cui tanto si vocifera - al netto del reale ammontare - non sta fruttando come dovrebbe.

La D'Urso infatti partecipa col freno a mano tirato, attenta a non sporcarsi l'immagine che si sta ricostruendo: fino a che, dopo aver finto di non capire l'appunto dei giurati, l'argine si rompe. Prima risponde che farà lo show quando avrà un programma suo, poi con la Lucarelli che incalza, torna sull'affronto supremo: per due anni "io ero ferma ingiustamente". E l'altra: "Ingiustamente lo dici tu", perché è solo la sua versione dei fatti.

Sul più bello, dopo un mese che la giuria provava a stanare la D'Urso, con la miccia innescata a dovere, la Carlucci prende l'estintore e annuncia la pubblicità. Segue pure il TG di mezzanotte, così al rientro in studio gli animi sono già placati e appacificati.

Ad ogni modo, è facile capire cosa vogliano, in quel di Ballando: che la D'Urso ci racconti, una volta per tutte, cosa è successo con Pier Silvio Berlusconi. Spill the tea, Carmelita.

A leggere di nuovo tra le righe comunque, l'intero segmento è un'ammissione cristallina: qua il ballo non conta niente, bellezza.

Feticismo goes to Ballando: i "piediny" di Rosa Chemical - voto 4

Non si capiva se Rosa Chemical volesse essere il cucciolotto tatuato dello show, oppure il trasgressivo. Dopo la quarta puntata, il "chimico" ha deciso: la seconda. Tant'è che a mezzanotte e mezza, sulla prima rete Rai, si parla del suo feticismo: lui balla solo se Erica Martinelli poi gli fa annusare i piedi, si eccita con l'odore dell'ascella sudata di lei.

Poi parte The Beautiful People di Marylin Manson e i due attaccano con quello che la giuria definisce un "gothic jive", tra lei che lo porta al guinzaglio, riferimenti al BDSM e un totale di 45 punti da parte della giuria. Esibizione perfetta, se si è già dimenticata la clip di poco prima.

Nota a margine: proprio in questi giorni, Rosa Chemical ha aperto a Torino un centro estetico che, guarda il caso, si chiama "Piediny". Il pezzo forte? Ma la pedicure, ovviamente.

Insomma, un blocco televisivo fatto coi piedi: nel vero senso della parola.