Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: spunta la foto del bacio. La reazione di Ciro Solimeno

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sanno bene come tenere i riflettori puntati su di loro. Dopo la fine della relazione tra la tronista e la sua scelta, Ciro Solimeno, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sembrano aver ritrovato la sintonia di un tempo. E ora arriva la prova che fa discutere: una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio in un locale pubblico.

La foto del bacio tra Martina e Gianmarco fa esplodere il gossip

Lo scatto, immortalato da una follower di Deianira Marzano, è stato inviato proprio all'esperta di gossip, che non ha perso tempo a condividerlo sul suo profilo Instagram, scatenando i commenti del web. Pochi giorni prima i due erano stati visti scambiarsi baci e abbracci nella barberia

L'ex fidanzato di Martina lancia nuove accuse

Solo pochi giorni fa, Ciro Solimeno - intervistato domenica scorsa da Lorenzo Pugnaloni - aveva espresso dubbi sulle tempistiche della rottura con Martina: "Non penso mi abbia tradito, ma ci sono stati troppi segnali. Diceva che non stava bene da mesi, ma dopo una settimana che Gianmarco si lascia, lei lascia me... a casa mia due più due fa quattro. Merito una verità assoluta."

Il bacio di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Ciro aveva poi aggiunto: "Lei dice che non si ritiene fidanzata con Gianmarco, si sta solo tutelando. Ma tanto prima o poi verrà fuori tutto. Cristina è stata presa in giro da Gianmarco. Qualcosa accadrà, per forza." In effetti, Gianmarco e Cristina si erano lasciati ufficialmente pochi giorni dopo la fine della storia tra Martina e Ciro, alimentando ancora di più i sospetti dei fan.

La nuova foto del bacio, dunque, cambia nuovamente le carte in tavola. I protagonisti di questa vicenda sembrano pronti a regalare un colpo di scena al giorno. Interpellato nuovamente da Pugnaloni dopo la diffusione dell'immagine, Ciro Solimeno ha commentato con amarezza: "Che dovrei dire? La mia campana aveva ragione!"

Ciò che resta poco chiaro, però, è il motivo per cui Martina, alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, abbia scelto proprio Ciro, una decisione che aveva già sorpreso molti spettatori. Del resto, sui social - in particolare su X - circolano thread che mettono in evidenza i segnali che la tronista aveva lanciato verso Gianmarco negli ultimi mesi.

Un finale prevedibile per gli ex protagonisti di Uomini e Donne

Un epilogo che in molti definiscono "prevedibile", ma che lascia aperti diversi interrogativi. Forse, più che alla ricerca dell'amore, i protagonisti di questa storia inseguono la visibilità, un elemento ormai sempre più comune tra coloro che partecipano al dating show di Maria De Filippi.